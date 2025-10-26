跆拳道》台灣相隔10年首金！18歲新星劉侑芸世錦賽逆轉勝摘金

劉侑芸參加2025年世界跆拳道錦標賽獲得金牌。（運動部提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕18歲台灣好手劉侑芸今在中國舉行的世界跆拳道錦標賽女子49公斤級金牌戰，以2：1逆轉擊敗土耳其好手阿克古爾（Elif Sude Akgul），為台灣踢下暌違10年的金牌。

身高175公分的劉侑芸國小一年級開始接觸跆拳道，除擁有身材優勢，且體質不易發胖，不用刻意控制體重，潛力頗受代表隊教練蘇泰源看好，今年也首度入選德國世大運代表隊，最終止步8強。

劉侑芸本屆世錦賽狀態不俗，一路過關斬將，首輪擊敗突尼西亞奧運國手達里（Ikram Dhahri），16強力退美國好手瑪塔（Maya Mata），8強戰更擊敗東京奧運銀牌得主西班牙名將伊格禮夏斯（Adriana Cerezo Iglesias），接著在4強力退哈薩克好手艾哈梅多娃（Nodira Akhmedova），成功挺進金牌戰。

劉侑芸在金牌戰遭遇阿克古爾，雖然首回合讓對手先下一城，但第2回合重整旗鼓，以一記頭部旋踢要回主動權，成功扳平戰局，第3回合，雙方一路拉鋸，劉侑芸在關鍵時刻踢中阿克古爾頭部拿下3分，順利讓金牌入袋。

劉侑芸首度參加世錦賽就摘下金牌，也是繼2015年莊佳佳封后後，再有台灣好手在世錦賽摘金。

