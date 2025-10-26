路跑》狂！才剛跑完全運會 張景敦長榮馬全馬國內男子奪冠

2025長榮航空馬拉松今（26）日於總統府前盛大開跑，來自52個國家的24,000名跑者共襄盛舉（官方提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2025長榮航空馬拉松今日於總統府前盛大開跑，今年吸引52個國家、共計24,000名海、內外跑者集聚台北，其中3天前才剛跑雲林全運會全程馬拉松的市民跑者張景敦，今天以2小時40分鐘48秒，奪下全馬國內男子組第一。

長榮航空馬拉松是國際馬拉松暨路跑總會（AIMS）國際認證接軌全球標準的賽事，賽事代言人「印帝」周庭印在剛結束的雲林全國運動會一口氣拿下3000公尺障礙、10,000公尺與生涯首面全運會馬拉松金牌三面金牌，今也到現場替跑者加油，也未參加10公里賽事的太太助陣。

賽況方面，全程馬拉松男子組冠軍由肯亞籍恩賈里（Joseph Mwangi Ngare）以2小時18分鐘12秒奪冠，兒全程馬拉松女子組部分則由澳洲籍克拉克（Amelia Clark）以2小時47分鐘25秒摘取后冠，而年初國道馬拉松衝出全程馬拉松第二的好成績的市民跑者張景敦，今天以2小時40分鐘48秒，奪下全馬國內男子組第一，與全馬國內女子組冠軍李惠娟各獲得長榮航空特別加碼一張全球不限航點經濟艙機票。

現任工程師的張景敦，一直是以賽代訓的跑者，這次也是因為長榮馬排在全運會決定參戰，他表示，相比全運會的炎熱、大風，長榮馬的天候較為舒適，而他整路也是順順跑，他笑說，雖然兩場賽事相近，但自己從來跑馬以來從不曾退賽，這也是他自豪的地方，而他也即將邁入生涯百馬的里程碑。

半程馬拉松男子組由來自肯亞籍穆查（Paul Ndungu Muchai）以1小時7分11秒率先衝線。半程馬拉松女子組則由國內好手陳美彤以1小時22分鐘00秒打破個人最佳成績（1小時22分鐘27秒），將冠軍留在台灣，賽後她說：「剛結束全國運動會，因此身體稍微疲憊，也沒想到今天能夠破PB！今天除了天氣加持外，長榮航空馬拉松整體賽事規劃也是相當不錯。」

