自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 高球

皇冠盃4強》徐薇淩／高寶璟延長賽遭澳洲逆轉 將和日本爭季軍

2025/10/26 12:15

徐薇淩今天和高寶璟搭檔。（特派記者粘藐云攝）徐薇淩今天和高寶璟搭檔。（特派記者粘藐云攝）

〔特派記者粘藐云／高陽報導〕國際皇冠盃今進行最後一日賽程，上午先進行4強賽，徐薇淩和高寶璟在四人兩球賽聯手出擊，前8洞打完取得2洞領先，可惜沒能維持優勢，丟掉第11、18洞；進入加賽後，高寶璟在第2度加賽時開球失誤，導致世界隊最後吞下柏忌，讓澳洲拿下逆轉勝闖進冠軍賽，下午世界隊要跟日本隊搶季軍。

世界隊在小組賽取得4分積分，以B組分組第1晉級4強，今天上午先對決A組第2的澳洲。世界隊在一對一個人對抗賽部分，韓德森（Brooke Henderson）碰上澳洲的李旻智，胡爾（Charley Hull）則對決格林（Hannah Green）；四人兩球賽方面，徐薇淩聯手紐西蘭名將高寶璟出擊。

第1洞徐薇淩抓下小鳥助隊先馳得點，即便第4洞被澳洲拿下，但世界隊第7、8洞都成功抓下小鳥獲勝，取得領先，未料澳洲在第11、18洞都贏下，扳平戰局，雙方進入延長賽。兩組人馬在第10洞加賽，雙方再次打平，接著第2度加賽在第11洞進行，高寶璟開球發生失誤，最後世界隊吞下柏忌，讓澳洲拿下冠軍賽門票。

至於在個人對抗賽部分，胡爾以贏兩洞剩1洞擊敗格林搶下1分，韓德森則遭李旻智逆轉，沒有積分進帳，世界隊和澳洲戰成平手，也因此徐薇淩和高寶璟在四人兩球賽的表現成為關鍵，兩人在延長賽遭澳洲逆轉，世界隊最終無緣冠軍戰。

另一場4強賽，美國隊贏下兩場個人對抗賽擊敗日本，闖進冠軍戰，將和澳洲爭冠。

徐薇淩抓下小鳥，和隊友高寶璟擊拳。（特派記者粘藐云攝）徐薇淩抓下小鳥，和隊友高寶璟擊拳。（特派記者粘藐云攝）

徐薇淩。（特派記者粘藐云攝）徐薇淩。（特派記者粘藐云攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中