皇冠盃4強》徐薇淩／高寶璟延長賽遭澳洲逆轉 將和日本爭季軍

徐薇淩今天和高寶璟搭檔。（特派記者粘藐云攝）

〔特派記者粘藐云／高陽報導〕國際皇冠盃今進行最後一日賽程，上午先進行4強賽，徐薇淩和高寶璟在四人兩球賽聯手出擊，前8洞打完取得2洞領先，可惜沒能維持優勢，丟掉第11、18洞；進入加賽後，高寶璟在第2度加賽時開球失誤，導致世界隊最後吞下柏忌，讓澳洲拿下逆轉勝闖進冠軍賽，下午世界隊要跟日本隊搶季軍。

世界隊在小組賽取得4分積分，以B組分組第1晉級4強，今天上午先對決A組第2的澳洲。世界隊在一對一個人對抗賽部分，韓德森（Brooke Henderson）碰上澳洲的李旻智，胡爾（Charley Hull）則對決格林（Hannah Green）；四人兩球賽方面，徐薇淩聯手紐西蘭名將高寶璟出擊。

請繼續往下閱讀...

第1洞徐薇淩抓下小鳥助隊先馳得點，即便第4洞被澳洲拿下，但世界隊第7、8洞都成功抓下小鳥獲勝，取得領先，未料澳洲在第11、18洞都贏下，扳平戰局，雙方進入延長賽。兩組人馬在第10洞加賽，雙方再次打平，接著第2度加賽在第11洞進行，高寶璟開球發生失誤，最後世界隊吞下柏忌，讓澳洲拿下冠軍賽門票。

至於在個人對抗賽部分，胡爾以贏兩洞剩1洞擊敗格林搶下1分，韓德森則遭李旻智逆轉，沒有積分進帳，世界隊和澳洲戰成平手，也因此徐薇淩和高寶璟在四人兩球賽的表現成為關鍵，兩人在延長賽遭澳洲逆轉，世界隊最終無緣冠軍戰。

另一場4強賽，美國隊贏下兩場個人對抗賽擊敗日本，闖進冠軍戰，將和澳洲爭冠。

徐薇淩抓下小鳥，和隊友高寶璟擊拳。（特派記者粘藐云攝）

徐薇淩。（特派記者粘藐云攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法