人物側寫》內斂卻有強心臟的18歲新星 世錦賽金牌劉侑芸成台灣跆拳新希望

劉侑芸在世界跆拳道錦標賽摘下女子49公斤級金牌。（取自世界跆拳道總會臉書）

〔記者盧養宣／台北報導〕18歲台灣好手劉侑芸在中國無錫舉行的世界跆拳道錦標賽摘下女子49公斤級金牌，是台灣相隔10年首金，這位內斂卻有強心臟的跆拳新星接下來將回歸訓練，盼能取得亞運資格，在明年名古屋亞運續為台灣爭取佳績。

身高175公分的劉侑芸國小一年級開始接觸跆拳道，除擁有身材優勢，且體質不易發胖，不用刻意控制體重，今年6月在美國夏洛特大獎挑戰賽奪金，8月也首度入選德國世大運代表隊名單。

劉侑芸今年自平鎮高中畢業，進入彰化師範大學就讀，這次首次參加世錦賽就一鳴驚人奪金，是繼2015年莊佳佳後台灣第一人，包括在8強逆轉東京奧運銀牌得主西班牙名將伊格禮夏斯（Adriana Cerezo Iglesias）。

教練蘇泰源提到，劉侑芸在6月美國大獎挑戰賽時就擊敗過伊格禮夏斯，這次首回合讓出，第二回合扳回一城，第三回合激戰至最後35秒時，劉侑芸還落後6分，不過當時剛好有可以舉牌的時機，蘇泰源在觀察到對手對劉侑芸的動作有所防範後，就提醒她變換戰術，「侑芸也紮實執行我們變換後的戰術，才能演出逆轉勝。」

蘇泰源表示，劉侑芸剛從青少年組來到成人組，雖然有很好的身材條件與紮實基本功，但賽前擔心她因經驗較不足會怯場，因此特別提醒她每一場都專注在當下，「把訓練的東西發揮出來之餘，我們也針對對手的動態進行技戰術的模擬，讓她專注在比賽的應用，因此才能取得好成績。」

18歲劉侑芸初登大舞台就展現過人膽識摘金，蘇泰源提到，劉侑芸是很內斂的選手，雖然賽前仍難掩緊張，「但她有自己排解壓力的方式，外表看起來很淡定，心理素質很強。」

蘇泰源指出，劉侑芸今年的國際賽征程告一段落，接下來將回歸訓練，專心準備12月中的亞運國手選拔賽決選，希望可以順利進入名單，為台灣在明年的名古屋亞運拿下好成績。

