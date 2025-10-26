自由電子報
跆拳道》18歲劉侑芸世錦賽首秀摘金 總統賴清德致賀電肯定

2025/10/26 14:35

劉侑芸（右）世錦賽勇奪金牌。（運動部提供）劉侑芸（右）世錦賽勇奪金牌。（運動部提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕年僅18歲的劉侑芸在世界跆拳道錦標賽展現潛力，女子49公斤級金牌戰以2：1逆轉土耳其勁敵阿克古爾（Elif Sude Akgul），為台灣踢下暌違10年的金牌，總統賴清德獲知喜訊後，致電肯定選手優異的表現，並鼓勵我國代表隊持續奮戰，為自己及國家爭取最高榮耀。

2025年世界跆拳道錦標賽10月24日起在中國無錫舉行，我國代表隊成員主要為2026年日本名古屋亞洲運動會及黃金計畫培訓隊選手，以戰養戰歷經長期培訓，在世界級競技舞台展現平日苦練的成果，尤其身高175公分的劉侑芸發揮體型優勢及絕佳狀態，一路過關斬將力退各國強敵，決賽更撐過3回合激戰考驗，最後20秒反敗為勝，首度角逐世錦賽就勇奪金牌，也是繼2015年莊佳佳封后後，再有台灣好手在世錦賽鍍金。

運動部表示，跆拳道向為我國競技運動重點發展項目，多屆奧運獲得獎牌，也是國人高度關注的運動之一，此次佳績自運動部114年9月9日成立起，接續再於單項運動世界錦標賽奪金，捷報連連。運動部對於我國代表隊選手為爭取國際競賽成績而努力，將持續挹注資源及提供完善的訓練及後勤支援，期盼提升我國運動環境，並協助更多運動員能在世界舞台展現實力，發光發熱寫下榮耀新篇章。

