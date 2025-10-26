自由電子報
體育 即時新聞

台灣大賽》場務人員奮力搶救桃園球場 古久保：「謝謝你們，辛苦了！」

2025/10/26 15:46

樂天桃猿總教練古久保健二。（記者林正堃攝）樂天桃猿總教練古久保健二。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕台灣大賽G4因雨延賽4天，直到今天才重啟戰火，地點在桃園球場，在場務人員努力搶救下，目前球場的場地狀況良好，主場的樂天桃猿總教練古久保健二說，場地大致上沒問題，感謝一大早就來整理球場的工作人員，他們真的很辛苦。

桃園地區從週一開始就雨勢不斷，根據樂天桃猿球團工作人員透露，原本昨天下午桃園球場沒下雨，但今天早上又降下一波雨勢，還好接近中午時就沒雨了，整個團隊才鬆了一口氣。

延賽這4天台中地區沒下雨，中信兄弟連續3天都在大本營洲際球場練球，樂天桃猿則因北台灣下雨的關係，只能在桃園球場室內區域練習，古久保說，這幾天選手沒有特別針對哪個部分做練習，相信他們知道要怎麼調整，目標在哪裡。

對於桃園球場的場地實戰狀況，古久保指出，等到實際上場比賽，應該會比現在看到得還要更滑一點，有提醒選手從賽前練習開始，自己要去觀察哪些區域會比較滑，場地狀況又是如何。

樂天桃猿老將林智平今天擔任先發三壘手、打第5棒，他指出，桃園球場內野草皮有比較長一點，還有些微積水，而且內野紅土區域比較鬆軟，接內野滾地球要特別注意，如果強勁滾地球沾到水會「飄」，草比較長的話，球會滾動得比較慢，賽前練習再去適應紅土和草皮。

