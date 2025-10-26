世界大賽》「感覺他甚至能打中跳蚤」 道奇2大MVP狂讚山本由伸

山本由伸。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇「日本最強投」山本由伸今天在世界大賽G2宰制恐怖的藍鳥打線，完投9局飆8K僅失1分奪勝，連續2場季後賽都繳出完投表現，陣中兩大MVP貝茲（Mookie Betts）、佛里曼（Freddie Freeman）都對他的表現讚不絕口。

山本由伸用105球完投9局，只被敲4安失1分，包含在國聯冠軍賽G2的完投勝，成為自2001年的席林（Curt Schilling）以來，首位在季後賽連續締造完投的選手，而上一位在世界大賽飆出完投勝的選手，是2015年G2的巨人隊奎托（Johnny Cueto）。

賽後貝茲盛讚：「每當他拿到球，你可以看見他眼中的自信，就算是在第一局那種情況下，你還是可以感覺到他仍保有著些許的自信心。」山本由伸今天在首局就面臨0出局一、三壘有人局面，最終在該局力保不失。

「自由人」佛里曼則對山本由伸的控球能力印象深刻：「當他投到5、6、7局時，我就在想他是如何能夠這麼冷靜自如地掌控比賽。他能投4或5種球路，想丟哪就到哪，我甚至感覺他可以打中跳蚤。山本由伸能理解打者的揮棒節奏，知道該怎麼去設計球路來對付打者，他真的是太厲害了。」

