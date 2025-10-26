台灣大賽》不管樂天有沒有奪冠 林泓育都認為已超乎大家預期

林泓育。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕樂天桃猿老將林泓育因腰傷的關係，台灣大賽前3戰都沒出賽，今天G4回到桃園主場傷癒復出扛4棒DH，他說，訓練、治療是最基本的，一直都有在做，由於前幾天沒上場，再加上延賽4天，有得到充分休息，目前腰傷無大礙。

樂天桃猿在季後挑戰賽上演「下剋上」戲碼，從0勝2敗的逆境下連拿3勝扳倒統一獅晉級，台灣大賽前兩場都贏球，即使G3落敗仍以2勝1敗領先，林泓育認為，「這已經超乎預期了吧，這不是我講的，大家都這麼講，不要認為有機會就變得小心謹慎，我覺得這樣不行，就跟我們一開始設定的目標和方向就不一樣。」

林泓育在大賽前向全隊信心喊話，「用玩的心態來面對季後賽，不要有太大壓力，因為我們沒有什麼好失去的。」這一心戰喊話果然奏效，不少樂天隊友都感謝「胖哥」一席話鼓舞，上場就放開手來打，確實減輕不少壓力。

林泓育說，「我覺得很好啊，因為這是我們一開始設定的方向和目標（用玩的心態來面對季後賽），不要因為有了機會，或沒什麼機會而有所改變，就算我們現在3勝0敗或0勝3敗，還是一樣啊，不用多想啦，沒有（拿到總冠軍）就沒有啊，對我而言就是來玩的嘛，打到現在已經超乎我們的預期和目標，上了場就是盡力去打。」

