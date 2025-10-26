PLG》聯盟新賽季取消季中註冊大限 陳建州解釋原因

PLG聯盟副會長陳建州。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／桃園報導〕PLG第6季今在桃園巨蛋點燃戰火，聯盟新賽季規章有不少變革，其中取消季中註冊大限引發球迷討論，對此副會長陳建州表示，希望能保持彈性。

聯盟在新球季開打前更新賽務規章，相關變動包括註冊人數從原本不限總人數變成至多16人，其中外籍球員限3名，而登錄名單也同步調整為至多16人；另外，2025-26球季開始將取消季中註冊大限，之後每年球季註冊截止日，由決策委員會訂定；賽季中球隊註銷球員，至少要隔1個月以上，才能重新註冊該球員；洋將月薪總和，從原本的4洋將月薪總和10萬美元，調整為3洋將月薪總和8萬美元。

對於取消季中註冊大限，陳建州表示，這是球團間取得共識的決定，因此也尊重球團想法，「規則只要一視同仁，大家都有共識就沒有問題，賽季進行到尾聲可能會出現傷兵狀況，希望藉由這樣的變動保持彈性。」

至於註冊人數從原本不限總人數變成至多16人，陳建州解釋，希望各隊成員在編制上可以更精準，「不會一隊收集很多本土球員，但都待在板凳上，就荒廢了成長空間，也是讓各隊在人事成本上能開源節流。」

PLG新賽季喊出口號「FOCUS」，陳建州表示，希望經過休賽季的紛紛擾擾，在開季後無論是教練、球員或者是球團同仁都能專注在場上表現與行銷，大家都做好分內該做的事，球迷也將目光放回球員在場上的表現。

