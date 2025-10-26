自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》聯盟新賽季取消季中註冊大限 陳建州解釋原因

2025/10/26 16:38

PLG聯盟副會長陳建州。（記者陳志曲攝）PLG聯盟副會長陳建州。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／桃園報導〕PLG第6季今在桃園巨蛋點燃戰火，聯盟新賽季規章有不少變革，其中取消季中註冊大限引發球迷討論，對此副會長陳建州表示，希望能保持彈性。

聯盟在新球季開打前更新賽務規章，相關變動包括註冊人數從原本不限總人數變成至多16人，其中外籍球員限3名，而登錄名單也同步調整為至多16人；另外，2025-26球季開始將取消季中註冊大限，之後每年球季註冊截止日，由決策委員會訂定；賽季中球隊註銷球員，至少要隔1個月以上，才能重新註冊該球員；洋將月薪總和，從原本的4洋將月薪總和10萬美元，調整為3洋將月薪總和8萬美元。

對於取消季中註冊大限，陳建州表示，這是球團間取得共識的決定，因此也尊重球團想法，「規則只要一視同仁，大家都有共識就沒有問題，賽季進行到尾聲可能會出現傷兵狀況，希望藉由這樣的變動保持彈性。」

至於註冊人數從原本不限總人數變成至多16人，陳建州解釋，希望各隊成員在編制上可以更精準，「不會一隊收集很多本土球員，但都待在板凳上，就荒廢了成長空間，也是讓各隊在人事成本上能開源節流。」

PLG新賽季喊出口號「FOCUS」，陳建州表示，希望經過休賽季的紛紛擾擾，在開季後無論是教練、球員或者是球團同仁都能專注在場上表現與行銷，大家都做好分內該做的事，球迷也將目光放回球員在場上的表現。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中