皇冠盃》胡爾、高寶璟個人對抗賽發威 世界隊擊敗日本奪季軍

2025/10/26 16:52

高寶璟。（特派記者粘藐云攝）高寶璟。（特派記者粘藐云攝）

〔特派記者粘藐云／高陽報導〕國際皇冠盃今進行最後一日賽事，世界隊在季軍戰靠著胡爾（Charley Hull）和高寶璟在個人對抗賽中勝出，連拿2分擊敗日本，收下季軍。

皇冠盃最後一日賽事，上午先進行4強賽，胡爾和韓德森在個人賽出擊，雖然胡爾拿下勝利，但韓德森（Brooke Henderson）落敗，兩隊各進帳1分積分扯平，因此徐薇淩和高寶璟的四人兩球賽成為關鍵。

徐薇淩和高寶璟在四人兩球賽前8洞打完取得2洞領先，可惜沒能維持優勢，丟掉第11、18洞；進入加賽後，高寶璟在第2度加賽時開球失誤，導致世界隊最後吞下柏忌，讓澳洲拿下逆轉勝闖進冠軍賽，世界隊只能和日本隊搶季軍。

季軍賽的賽制和4強賽相同，但世界隊布陣改變，改由胡爾和高寶璟在個人對抗賽中出擊，徐薇淩在四人兩球賽和韓德森搭檔。

胡爾在下午季軍戰再次展現個人能力，以贏4洞剩3洞擊敗古江彩佳，高寶璟也找回手感，以贏3洞剩2洞打敗竹田麗央，由於先出發的兩組人馬已為世界隊搶下2分積分，即便徐薇淩和韓德森在四人兩球賽中陷入落後也不影響戰局，靠著個人賽的兩分積分獲勝，提早收工。

徐薇淩今天和高寶璟搭檔。（特派記者粘藐云攝）徐薇淩今天和高寶璟搭檔。（特派記者粘藐云攝）

