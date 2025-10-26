自由電子報
體育 競技運動 桌球

桌球》教練蔣澎龍牽線 林昀儒、郭冠宏首度同框練球照片流出

2025/10/26 17:03

林昀儒（右）賽前主動邀請郭冠宏一起練球，留下難得畫面。（教練蔣澎龍提供）林昀儒（右）賽前主動邀請郭冠宏一起練球，留下難得畫面。（教練蔣澎龍提供）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今天凌晨在WTT倫敦球星挑戰賽男單8強戰，激戰5局後以3:2逆轉18歲的日本新星松島輝空，保持生涯6次對戰全勝紀錄，而賽前陪林昀儒熱身的正是在10月24日剛度過17歲生日的台南小將郭冠宏。

郭冠宏和24歲的林昀儒都是左手持拍，由於打球站姿、打法相似，小郭一出道就被拿來和林昀儒做比較，兩人都被視為「神童級」的大物球員。兩人雖然同屬合庫球團，近兩年也合力為合庫隊奪下總統盃冠軍，但小郭平常都在台南球館練球，小林則在宜蘭的球館，平常沒有太多機會交流。

這次倫敦站比賽，林昀儒的陪練員並未隨行，昨天要迎戰左手持拍的松島輝空之前，小林主動透過當過兩人教練的蔣澎龍詢問郭冠宏能否陪他熱身，順便適應左手球員的線路，小郭雖然當晚也有雙打決賽要打，但基於同隊情誼，加上難得能和世界級球星對練，仍陪小林練了近1小時，也是兩名國內頂尖左手球星首次同框練球。

最終林昀儒逆轉擊敗木下東京隊友松島輝空挺進4強，郭冠宏也和馮翊新攜手以3:2扳倒世界排名第3的香港組合黃鎮廷/陳顥樺，奪下兩人合拍後首座冠軍，達成「雙贏」局面。

