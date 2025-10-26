高球》「微笑球后」回來了！曾雅妮緯創公開賽封后 終結逾10年冠軍荒

曾雅妮。（TLPGA提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕「微笑球后」曾雅妮在這次TLPGA緯創公開賽找回過往身手，今天她在最終回合揮出67桿，總計兩回合130桿奪冠，總算是終結11年的冠軍荒。

總獎金100萬美元、冠軍20萬美元的緯創公開賽本週在桃園揚昇高爾夫俱樂部舉行，這一場賽事TLPGA是和LET歐洲女子巡迴賽共同認證舉辦。不過，受到北台灣天候不佳影響，比賽打打停停，直至今日上午才結束首輪補賽。

請繼續往下閱讀...

本週回到熟悉的揚昇高爾夫球場，曾雅妮在首回合表現相當亮眼，她一共抓下9小鳥、沒有柏忌，並以63桿繳卡，帶著3桿領先進入最終回合，有機會挑戰金盃。妮妮前次在LPGA奪冠已經是2012年3月的起亞精英賽，前次捧起金盃則是2014年台豐女子國際賽，但之後她陷入低潮，也因髖關節手術曾休兵，但她並未放棄，持續在LPGA賽場上努力。

曾雅妮今天帶著3桿領先出發，她在最終回合前9洞略有起伏，第4洞吞下柏忌，好在下一洞抓下小鳥補回，可惜接著又柏忌，一度被競爭對手超車，落居第2。

不過，這兩日狀況極佳的曾雅妮很快回穩，她連續在第9、10、11、12、13洞進帳博蒂，第15洞又抓1鳥，持續擴大領先，即使第17洞吞了柏忌也沒有太大影響，下一洞再次抓鳥收尾，總計她抓下8鳥、吞3柏忌，最終以67桿繳卡，並以總桿130抱回冠軍，她也激動地慶祝，並獲得現場球迷熱烈歡呼。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法