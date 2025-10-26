自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 高球

高球》「微笑球后」回來了！曾雅妮緯創公開賽封后 終結逾10年冠軍荒

2025/10/26 17:15

曾雅妮。（TLPGA提供）曾雅妮。（TLPGA提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕「微笑球后」曾雅妮在這次TLPGA緯創公開賽找回過往身手，今天她在最終回合揮出67桿，總計兩回合130桿奪冠，總算是終結11年的冠軍荒。

總獎金100萬美元、冠軍20萬美元的緯創公開賽本週在桃園揚昇高爾夫俱樂部舉行，這一場賽事TLPGA是和LET歐洲女子巡迴賽共同認證舉辦。不過，受到北台灣天候不佳影響，比賽打打停停，直至今日上午才結束首輪補賽。

本週回到熟悉的揚昇高爾夫球場，曾雅妮在首回合表現相當亮眼，她一共抓下9小鳥、沒有柏忌，並以63桿繳卡，帶著3桿領先進入最終回合，有機會挑戰金盃。妮妮前次在LPGA奪冠已經是2012年3月的起亞精英賽，前次捧起金盃則是2014年台豐女子國際賽，但之後她陷入低潮，也因髖關節手術曾休兵，但她並未放棄，持續在LPGA賽場上努力。

曾雅妮今天帶著3桿領先出發，她在最終回合前9洞略有起伏，第4洞吞下柏忌，好在下一洞抓下小鳥補回，可惜接著又柏忌，一度被競爭對手超車，落居第2。

不過，這兩日狀況極佳的曾雅妮很快回穩，她連續在第9、10、11、12、13洞進帳博蒂，第15洞又抓1鳥，持續擴大領先，即使第17洞吞了柏忌也沒有太大影響，下一洞再次抓鳥收尾，總計她抓下8鳥、吞3柏忌，最終以67桿繳卡，並以總桿130抱回冠軍，她也激動地慶祝，並獲得現場球迷熱烈歡呼。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中