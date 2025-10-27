自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》村上宗隆預期掀起搶人大戰！ 美媒憂心成昔日208轟電風扇

2025/10/27 07:06

村上宗隆。（資料照）村上宗隆。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕養樂多重砲村上宗隆休賽季將透過入札制度挑戰大聯盟，《Yahoo Sports》分析他是今年大聯盟排名第6名的自由球員，預期將掀起搶人大戰，但也有潛在隱憂。

村上宗隆在日本職棒打出宰制等級的數據，今年因傷只打56場，卻狂轟22發全壘打，長打率是誇張的6成63，近乎複製2022年56轟三冠王的水準。文中提到，照理說如此年輕又擁有實績的打者，理應成為自由市場的頭號大魚，不過卻只被排在第6名，問題就在村上宗隆過高的被三振率。

文中點出，村上宗隆在過去3個賽季的被三振率為29%，這個數字相較日本職棒是略高於平均，儘管高三振率在現今大聯盟並非罕見，但會讓一些大聯盟球隊對於村上宗隆轉換到更高層級的情況下，是否能夠維持相似的擊球水準產生懷疑。

倘若村上宗隆面對更高階的投手無法維持他的打擊率，甚至讓他的力量特色更進一步地被削弱，那有可能會成為像是知名「電風扇」蓋洛（Joey Gallo）一樣不穩定的打者（生涯208轟，打擊率僅1成94）。反之，若村上宗隆發展順利，能夠做出適當的調整，也有可能成為像歐森（Matt Olson）、馬恩西（Max Muncy）那種同時具備選球耐心與長打火力的穩定強打。

村上宗隆另一個軟肋在守備，球探普遍認為他無法長期擔任三壘手，代表他的打擊火力勢必得更符合期待。文末總結，村上宗隆的擊球穩定性可能讓部分球隊卻步，但他很年輕，加上在日本職棒累積的輝煌資歷，預計仍會掀起一波搶人大戰。

