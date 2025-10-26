網球》十年磨一劍！瑞士媽媽名將班西琪終於打下東京冠軍

〔記者梁偉銘／綜合報導〕暌違10年重返泛太平洋東京女網賽冠軍戰，班西琪（Belinda Bencic）發揮豐富經驗優勢，6：2、6：3擊敗年僅20歲的捷克新星諾絲可娃（Linda Noskova），這位已當媽媽的瑞士名將終於圓夢，首度在此笑捧WTA500等級金盃。

「我覺得東京和日本是我職業生涯中最快樂的地方，能在這裡取得重大成功，我非常喜歡回來。」班西琪2021年東京奧運破天荒打下金牌，如今又一吐2015年決賽直落二不敵波蘭對手拉萬絲卡（Agnieszka Radwanska）的悶氣，用這座遲來的巡迴賽冠軍完成自我救贖，尤其東奧時受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，場邊並沒有觀眾，「有種似曾相識的感覺，我在球場同處拿到賽末點，用同樣的發球，對自己說著相同的話。我都起雞皮疙瘩，真的很特別，能在這裡獲勝太棒了。」

28歲的班西琪東山再起，自2月阿布達比以來今年第2冠到手，也集滿生涯第10座金盃，最新女單世界排名將從13上升至11席，持續朝著重返Top10邁進。

已當媽媽的瑞士名將班西琪終於奪下東京冠軍。（取自WTA 官方X）

