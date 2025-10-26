自由電子報
體育 棒球 日職

日本大賽》山川穗高5打點、周東佑京猛敲5安 軟銀灌爆阪神虎扳平戰局

2025/10/26 20:58

山川穗高前2打席就灌進5分打點助隊奠定勝基。（產經體育）山川穗高前2打席就灌進5分打點助隊奠定勝基。（產經體育）

〔體育中心／綜合報導〕日本大賽G2今天登場，0勝1敗的軟銀在主場火力全開，軟銀重砲山川穗高開轟單場進帳5分打點，周東佑京單場5打數狂敲5安打寫下歷史新猷，軟銀終場10：1大勝阪神虎，將戰局扳成1勝1敗平手。

首局阪神虎靠昨天的致勝功臣佐藤輝明建功，他率先從軟銀先發上澤直之手中敲安先馳得點拿下1分，下個半局軟銀打線馬上對阪神虎洋投達普藍提亞（Jon Duplantier）發起反攻，栗原陵矢敲出帶有1分打點的安打，下棒的山川穂高再敲出二壘安打助軟銀3：1反超。

2下周東佑京2出局敲出三壘安打再得1分取得4：1領先，達普藍提亞後續對柳町達暴投形成四壞保送後再掉1分，近藤健介的二壘安打打下本局第3分，阪神虎果斷選擇換投，接替的岩貞祐太馬上對栗原陵矢投出觸身球，山川穂高一棒敲出3分砲將比數拉開到9：1遙遙領先。5下軟銀串聯安打後靠對手暴投回來得到第10分。

終場軟銀以10：1大勝阪神虎將系列賽扳平為1勝1敗，軟銀快腿周東佑京今天單場5打數5安打，締造日本大賽史上單場最多安記錄，山川穗高單場雙安進帳5分打點。

周東佑京單場5安寫下日本大賽記錄。（產經體育）周東佑京單場5安寫下日本大賽記錄。（產經體育）

