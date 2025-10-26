自由電子報
黑豹旗青棒賽點燃戰火 冠、亞軍將代表參加「臺日高中棒球對抗賽」

2025/10/26 18:33

黑豹旗開打。（黑豹旗官方提供）黑豹旗開打。（黑豹旗官方提供）

〔記者吳清正／綜合報導〕中信銀行冠名贊助的第13屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，今天於臺南市亞太國際棒球訓練中心成棒副球場點燃戰火。為激勵參賽球隊爭取佳績，本屆中信盃黑豹旗冠、亞軍球隊將獲年底「臺日高中棒球對抗賽」出賽資格，對決日本北海道及九州2支聯隊。

上週甫連任世界棒壘球總會執行副會長的棒協理事長辜仲諒，在開幕典禮致詞表示，中信盃黑豹旗不僅是臺灣高中棒球的重要賽事，更是青年選手選擇未來人生的重要轉折點，如果選擇繼續打球，將不再只是代表自己或學校，而是肩負起代表國家的責任與榮譽，並鼓勵選手們以更高強度的訓練要求自己，在每一次練習中鍛鍊技術、體能與意志力，並在比賽中學會專注與勇氣，唯有團結一致、永不放棄，才能對得起自己與團隊，也才能邁向成功。

辜仲諒也分享去年在日本觀戰世界12強賽時，見證台灣隊以團結與毅力戰勝強敵，展現「遇強則強」的精神，讓世界看到臺灣人的凝聚力與愛國心。辜仲諒理事長強調，棒球是最值得投資的產業，因為它不僅是體育競技，更是凝聚國人向心力、展現臺灣精神的象徵。

中國信託為全臺灣首家投入五級棒球運動推展之企業，已連續11年冠名贊助中信盃黑豹旗賽事，中信銀行董事長陳佳文表示，棒球是很細膩的運動，不只要靠技巧、靠體力、更重要的是要靠腦筋跟策略，還有拼勁跟團隊精神。臺灣棒球實力已經在國際中佔有一席之地，這是經過很多年努力的結果，其中青棒扮演很重要承上啟下的角色，這也就是中國信託特別重視中信盃黑豹旗的主因。

中華棒協辜仲諒理事長致詞。（黑豹旗官方提供）中華棒協辜仲諒理事長致詞。（黑豹旗官方提供）
中信銀行董事長陳佳文。（黑豹旗官方提供）中信銀行董事長陳佳文。（黑豹旗官方提供）
運動部次長洪志昌。（黑豹旗官方提供）運動部次長洪志昌。（黑豹旗官方提供）
女黑豹表揚合照。（黑豹旗官方提供）女黑豹表揚合照。（黑豹旗官方提供）
穀保家商張乙安代表宣誓。（黑豹旗官方提供）穀保家商張乙安代表宣誓。（黑豹旗官方提供）

