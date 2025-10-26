自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

黑豹旗》棒球凝聚了所有臺灣人 辜仲諒勉勵選手以更高強度自我要求

2025/10/26 18:45

中華棒協辜仲諒理事長致詞。（黑豹旗官方提供）中華棒協辜仲諒理事長致詞。（黑豹旗官方提供）

〔記者吳清正／綜合報導〕第13屆中信盃黑豹旗青棒賽今天開打，棒協理事長辜仲諒於開幕典禮致詞表示，黑豹旗是臺灣基層棒球最重要的賽事之一，對國家來說非常重要。辜仲諒說：「出門之前，我的小孩問我，禮拜天是家庭時間，怎麼這麼早就要出門？」南下參加開幕典禮的辜仲諒回答：「有一個比家庭更重要的，就是國家。」中信盃黑豹旗是臺灣規模最大青棒賽事，為臺灣培育了許多重要的棒球選手，更是培育國手的搖籃之一。

辜仲諒指出，去年他到日本觀看世界12強棒球錦標賽賽事，現場滿滿的是臺灣球迷，棒球凝聚了所有臺灣人，展現了遇強則強、永不放棄的民族性及奮戰不懈的棒球精神，讓世界看到我們的團結與決心，最後勇奪世界冠軍。辜仲諒他邀請參加今年中信盃黑豹旗賽事的U18世界盃、U15亞洲盃台灣隊國手出列，感謝他們為國爭光，。

辜仲諒鼓勵選手們以更高強度的訓練要求自己，在每一次練習中鍛鍊技術、體能與意志力，練習賽就是準備大賽，緊張時，告訴自己拿出勇氣，才對得起團隊，大家透過棒球不僅鍛鍊身體，更學習到團結一致、永不放棄的人生道理。

辜仲諒強調，棒球是最值得投資的產業，也是臺灣的驕傲，他再次感謝政府13年來的支持，這期間中信盃黑豹旗累積了2343隊參賽，參賽球員超過4萬2千多人。從第1屆賽事51隊報名，到今年一共212支球隊、連續兩年超過200隊參賽，女性教練及球員今年更達到300人。

辜仲諒進一步表示，今年12月中華棒協預計舉辦「臺日高中棒球對抗賽」，日本將派出由夏季甲子園球隊組成的北海道及九州兩支聯隊來臺灣，跟今年中信盃黑豹旗的冠亞軍球隊對戰，讓臺灣甲子園跟日本甲子園同場較勁。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中