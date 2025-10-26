黑豹旗》棒球凝聚了所有臺灣人 辜仲諒勉勵選手以更高強度自我要求

中華棒協辜仲諒理事長致詞。（黑豹旗官方提供）

〔記者吳清正／綜合報導〕第13屆中信盃黑豹旗青棒賽今天開打，棒協理事長辜仲諒於開幕典禮致詞表示，黑豹旗是臺灣基層棒球最重要的賽事之一，對國家來說非常重要。辜仲諒說：「出門之前，我的小孩問我，禮拜天是家庭時間，怎麼這麼早就要出門？」南下參加開幕典禮的辜仲諒回答：「有一個比家庭更重要的，就是國家。」中信盃黑豹旗是臺灣規模最大青棒賽事，為臺灣培育了許多重要的棒球選手，更是培育國手的搖籃之一。

辜仲諒指出，去年他到日本觀看世界12強棒球錦標賽賽事，現場滿滿的是臺灣球迷，棒球凝聚了所有臺灣人，展現了遇強則強、永不放棄的民族性及奮戰不懈的棒球精神，讓世界看到我們的團結與決心，最後勇奪世界冠軍。辜仲諒他邀請參加今年中信盃黑豹旗賽事的U18世界盃、U15亞洲盃台灣隊國手出列，感謝他們為國爭光，。

請繼續往下閱讀...

辜仲諒鼓勵選手們以更高強度的訓練要求自己，在每一次練習中鍛鍊技術、體能與意志力，練習賽就是準備大賽，緊張時，告訴自己拿出勇氣，才對得起團隊，大家透過棒球不僅鍛鍊身體，更學習到團結一致、永不放棄的人生道理。

辜仲諒強調，棒球是最值得投資的產業，也是臺灣的驕傲，他再次感謝政府13年來的支持，這期間中信盃黑豹旗累積了2343隊參賽，參賽球員超過4萬2千多人。從第1屆賽事51隊報名，到今年一共212支球隊、連續兩年超過200隊參賽，女性教練及球員今年更達到300人。

辜仲諒進一步表示，今年12月中華棒協預計舉辦「臺日高中棒球對抗賽」，日本將派出由夏季甲子園球隊組成的北海道及九州兩支聯隊來臺灣，跟今年中信盃黑豹旗的冠亞軍球隊對戰，讓臺灣甲子園跟日本甲子園同場較勁。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法