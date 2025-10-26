台灣大賽》陳晨威驚天轟斷兄弟神紀錄 樂天聽牌球團首冠！

陳晨威轟出超前2分砲。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕樂天桃猿陳晨威今在8局下夯出台灣大賽生涯首轟，一棒率隊致勝，終場以3：1斬斷中信兄弟客場7連勝的聯盟紀錄，系列賽取得3勝1敗的聽牌優勢，距離樂天球團首冠只差一步。

中信先發投手羅戈前2局讓樂天桃猿6上6下，3局下被敲雙安，成晉的強勁安打還擊中羅戈，無大礙續投，余德龍執行短打戰術，球點在本壘版「定桿」，高宇杰有充裕時間抓三壘，卻暴傳到左外野，讓樂天跑回第1分。

中信四番許基宏前3戰低迷，合計11打數僅敲1支安打，苦吞2次三振，打擊率0.091，包括首局首打席在得點圈有人的滾地球出局，不過他在4局上討回來，陽春砲棒打威能帝，一棒將戰局追成1：1平手。

許基鴻轟出全壘打。（記者林正堃攝）

樂天先發投手威能帝仍展現超強球威，特別是在得點圈有人的壓制力，1、2、4、6局都是首打席就被上壘，只有在4局上被許基宏敲陽春砲失掉1分，合計101球6局僅被敲4支安打，猛飆10次三振，失掉1分，這是他生涯第2次台灣大賽單場雙位數三振，成為聯盟史上第一人。

威能帝。（記者林正堃攝）

羅戈前7局無自責分，8局下投四壞球後退場，合計95球投7局，被敲4支安打，有7次三振和2次四壞，中信換吳俊偉上陣，卻在2出局被陳晨威夯出2分砲，這是陳晨威在台灣大賽的首轟，一棒當英雄，同時進帳生涯首次台灣大賽單場MVP。樂天明晚帶著3勝1敗作客洲際，距離球團第一冠只差一步。

