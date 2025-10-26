自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

台灣大賽》陳晨威驚天轟斷兄弟神紀錄 樂天聽牌球團首冠！

2025/10/26 19:50

陳晨威轟出超前2分砲。（記者林正堃攝）陳晨威轟出超前2分砲。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕樂天桃猿陳晨威今在8局下夯出台灣大賽生涯首轟，一棒率隊致勝，終場以3：1斬斷中信兄弟客場7連勝的聯盟紀錄，系列賽取得3勝1敗的聽牌優勢，距離樂天球團首冠只差一步。

中信先發投手羅戈前2局讓樂天桃猿6上6下，3局下被敲雙安，成晉的強勁安打還擊中羅戈，無大礙續投，余德龍執行短打戰術，球點在本壘版「定桿」，高宇杰有充裕時間抓三壘，卻暴傳到左外野，讓樂天跑回第1分。

中信四番許基宏前3戰低迷，合計11打數僅敲1支安打，苦吞2次三振，打擊率0.091，包括首局首打席在得點圈有人的滾地球出局，不過他在4局上討回來，陽春砲棒打威能帝，一棒將戰局追成1：1平手。

許基鴻轟出全壘打。（記者林正堃攝）許基鴻轟出全壘打。（記者林正堃攝）

樂天先發投手威能帝仍展現超強球威，特別是在得點圈有人的壓制力，1、2、4、6局都是首打席就被上壘，只有在4局上被許基宏敲陽春砲失掉1分，合計101球6局僅被敲4支安打，猛飆10次三振，失掉1分，這是他生涯第2次台灣大賽單場雙位數三振，成為聯盟史上第一人。

威能帝。（記者林正堃攝）威能帝。（記者林正堃攝）

羅戈前7局無自責分，8局下投四壞球後退場，合計95球投7局，被敲4支安打，有7次三振和2次四壞，中信換吳俊偉上陣，卻在2出局被陳晨威夯出2分砲，這是陳晨威在台灣大賽的首轟，一棒當英雄，同時進帳生涯首次台灣大賽單場MVP。樂天明晚帶著3勝1敗作客洲際，距離球團第一冠只差一步。

陳晨威轟出超前2分砲。（記者林正堃攝）陳晨威轟出超前2分砲。（記者林正堃攝）

陳晨威轟出超前2分砲。（記者林正堃攝）陳晨威轟出超前2分砲。（記者林正堃攝）

陳晨威轟出超前2分砲。（記者林正堃攝）陳晨威轟出超前2分砲。（記者林正堃攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中