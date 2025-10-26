自由電子報
人物側寫》山本由伸 從無名高中生成為世界大賽完投王者

2025/10/26 20:06

山本由伸。（歐新社）山本由伸。（歐新社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕山本由伸在世界大賽第2戰用105球完投9局，只被擊出4支安打失1分，帶領道奇以5：1擊敗藍鳥，把戰局扳成1勝1敗平手，不僅成為成為第1位在世界大賽完投的日本投手，也是第1位連續2年在世界大賽拿到勝投的日本投手，為他的職業生涯再添輝煌紀錄。

山本從小學1年級開始接觸棒球，進入都城高校正式專職投手，由於高中3年都無緣甲子園，加上不到180公分的身材，並未獲得球探太好的評價，進入職棒後才逐漸展現投球能力，2021-22年成為日職連續2年包辦「投手5冠王」（勝投、防禦率、勝率、奪三振、完封）的第1人，也是史上第6位、洋聯第1位連續2年榮膺澤村賞的投手，2023年成為繼1956-58年金田正一後締造澤村賞三連霸的史上第2人，2021-23年連續3年帶領歐力士拿到洋聯優勝，2022年幫助歐力士拿到隊史第5次日本大賽冠軍。

山本於2023年季後宣佈以入札制度挑戰美職，以12年3.25億美元的大約加盟道奇，去年雖於季中進入60天傷兵名單，季末仍在季後賽貢獻2勝，幫助道奇贏得隊史第8次世界大賽冠軍，今年以12勝、奪三振201次締造在美職第1個「10勝、200Ｋ」球季，不僅是隊史繼2021年畢爾勒（Walker Buehler）後再有投手達成單季200Ｋ，且是道奇本季唯一不曾離開出賽名單的先發投手。

山本在第2戰自第4局起讓藍鳥18上18下，繼2015年第2戰奎托（Johnny Cueto）後再有投手在世界大賽拿下完投勝，今年在季後賽含國聯冠軍賽第2戰連續2場完投，是自2001年席林（Curt Schilling）後第1人。他在日職時期就曾在球隊處於落後時有過一夫當關的演出，2023年日本大賽第6戰，他用138球完投9局只失1分，飆出日本大賽史上單場新高的14次三振，幫助歐力士把戰局扳成3勝3敗平手。

「能有這樣的結果，真的非常開心！」山本在賽後表示，輸掉第1戰的影響很大，今天抱著非贏不可的心情登板，這個強烈的決心轉化成好的結果，開賽時因為用球數比較多，沒想過能投完整場，第3局失分讓他很懊惱，因為是平手局面，馬上調整心情專注投球，最終可以達成完投，覺得確實為球隊做出貢獻。

