皇冠盃》與大咖球星高寶璟、韓德森合作 徐薇淩透露她們獨特的一面

〔特派記者粘藐云／高陽報導〕國際皇冠盃今天進行最後決戰，台灣一姐徐薇淩所屬的世界隊在季軍賽靠著胡爾（Charley Hull）跟高寶璟贏下個人對抗賽，以積分2：1擊敗日本隊奪季軍。這次皇冠盃和高寶璟、韓德森（Brooke Henderson）和胡爾合作，徐薇淩認為收穫豐富，她也分享自己和這些頂尖球員接觸後的想法。

世界隊今天在4強賽落敗，雖然拿下季軍，但徐薇淩坦言，4強賽落敗真的非常失落，她認為，自己已傾盡全力且表現很不錯，「我覺得這週整體表現很好，可以跟這麼多明星選手同場較勁，而且每一洞的緊張度很高，考驗大家的執行力，我也學到很多，希望把這樣的專注度帶到未來的比賽中。」

這週和世界第4高寶璟、第5的胡爾和第25的韓德森搭檔，徐薇淩認為，每個人各有優點，比如韓德森有很好的抗壓性，而高寶璟如同團隊裡的大姐，對於每位選手的特性都相當了解，把大家組織起來，發揮各自優點，場外也盡力招呼大家，「她很清楚每個球員的狀況，甚至對方用什麼球桿她都知道，她也會很直接告訴我們，哪裡做得好、哪裡可以改進，不吝於跟大家分享。」

由於高寶璟是韓裔球員，這次在南韓比賽，她也格外照顧大家，「這次我們有一起去吃飯，她都會招呼大家，盡地主之誼的感覺，而且她會想讓大家更團結，不會因為大家來自不同國家，而覺得沒有凝聚力。」另外，徐薇淩提到，即便這次沒有跟胡爾搭配到，但也感受到胡爾的能力，「她心理層面很堅強，也是很熱愛比賽的球員，很專注在自己想做的事情上。」

