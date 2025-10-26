TPBL》締造生涯千分里程碑 高錦瑋：期許自己成為更好的球員

高錦瑋締造生涯千分里程碑。（雲豹提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕TPBL台啤永豐雲豹今與新北中信特攻交手，靠著米勒、克羅馬、高錦瑋三人合力攻下67分，且團隊在防守端迫使對手發生25次失誤，終場以104：80獲勝，終結特攻2連勝，雲豹也奪開季二連勝，主控高錦瑋更達成生涯千分里程碑。

高錦瑋2023年加入雲豹後就成為球隊得分主力，前兩季共出賽63場例行賽就累積986分，上週賽季首戰攻下8分後，賽前生涯得分累積達994分，此戰首節剛進行近6分鐘，他就靠著罰球拿下生涯例行賽第1000分，且全場共攻下21分、3助攻3籃板。

高錦瑋指出，自己熱身賽對特攻打得不理想，回去後看影片做檢討，今天有修正缺失，這場比賽是靠大家一起贏下來的，對於完成生涯千分里程碑，他說：「這對我來說是一次很大的肯定，期許自己能夠堅持下去，成為一位更好的球員。」

雲豹順利拿下開季二連勝，總教練羅德爾表示，「這是一場很大的勝利，因為特攻是目前聯盟攻守都很穩定的球隊，但我們球隊今天所展現的氣氛跟態度比對手更好，我要給予球員們很大的肯定，若團隊能保持這樣的能量，未來我們將會更強大。」

對於球隊今年較多新成員加入以及目前的磨合狀況，羅德爾認為，「我們的球員都很年輕很有動力，大家都認真地投入在籃球上，所以培養出很好的化學效應，再來我們第四洋將迪雅洛也還沒出賽，相信他之後上場可以帶給球隊更多幫助，團隊目前的攻防策略也都很明確，接下來就是一步步從實戰中做調整與修正。」

