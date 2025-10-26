自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

倫敦球星挑戰賽》第4局錯失2個局點遭張本智和逆轉 林昀儒無緣爭奪今年首冠

2025/10/26 21:01

林昀儒在男單4強賽遭張本智和逆轉，無緣爭冠。（取自WTT官網）林昀儒在男單4強賽遭張本智和逆轉，無緣爭冠。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今晚在2025年WTT倫敦球星挑戰賽男單4強賽，第4局在10:8聽牌下錯失2個局點，未能將戰線延長，最後以1:3不敵世界排名第4的日本一哥張本智和，無緣問鼎今年首座冠軍。

世界排名11的林昀儒生涯和張本智和在國際賽交手以3勝7負居劣勢，但今年雙方兩度對決，小林在仁川冠軍賽以3:1獲勝，張本則在美國大滿貫賽以4:2甜蜜復仇。

今晚雙方再度交鋒，林昀儒首局很快的進入狀況，4:0開局後一路領先以11:5先馳得點；第2局是全場勝負關鍵，林昀儒在6:9落後下，不但逼出張本的暫停還追到9平，不料，隨後一記近檯正手搶攻，看似要得分，卻被張本反手反帶斜線巧妙化解，連丟2分以9:11讓出。

張本智和在第3局鎖定林昀儒的正手位不斷強攻，7:1強勢開局，11:3再下一城。背水一戰的林昀儒第4局在3:4落後下喊出暫停，利用拿手的接發球反手擰穩住局面，並以10:8聽牌，但決勝時刻，敢拚敢搏的張本反手加壓、正手搶攻連續救下2個局點追成丟士，小林也未能找到克敵之道，一口氣連丟4分，10:12飲恨。

女單方面，世界排名16的鄭怡靜在4強迎戰去年巴黎奧運女單銅牌日本名將早田希娜，也以13:11、10:12、6:11、6:11遭逆轉，終止對戰2連勝。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中