倫敦球星挑戰賽》第4局錯失2個局點遭張本智和逆轉 林昀儒無緣爭奪今年首冠

林昀儒在男單4強賽遭張本智和逆轉，無緣爭冠。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今晚在2025年WTT倫敦球星挑戰賽男單4強賽，第4局在10:8聽牌下錯失2個局點，未能將戰線延長，最後以1:3不敵世界排名第4的日本一哥張本智和，無緣問鼎今年首座冠軍。

世界排名11的林昀儒生涯和張本智和在國際賽交手以3勝7負居劣勢，但今年雙方兩度對決，小林在仁川冠軍賽以3:1獲勝，張本則在美國大滿貫賽以4:2甜蜜復仇。

請繼續往下閱讀...

今晚雙方再度交鋒，林昀儒首局很快的進入狀況，4:0開局後一路領先以11:5先馳得點；第2局是全場勝負關鍵，林昀儒在6:9落後下，不但逼出張本的暫停還追到9平，不料，隨後一記近檯正手搶攻，看似要得分，卻被張本反手反帶斜線巧妙化解，連丟2分以9:11讓出。

張本智和在第3局鎖定林昀儒的正手位不斷強攻，7:1強勢開局，11:3再下一城。背水一戰的林昀儒第4局在3:4落後下喊出暫停，利用拿手的接發球反手擰穩住局面，並以10:8聽牌，但決勝時刻，敢拚敢搏的張本反手加壓、正手搶攻連續救下2個局點追成丟士，小林也未能找到克敵之道，一口氣連丟4分，10:12飲恨。

女單方面，世界排名16的鄭怡靜在4強迎戰去年巴黎奧運女單銅牌日本名將早田希娜，也以13:11、10:12、6:11、6:11遭逆轉，終止對戰2連勝。

