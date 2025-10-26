自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

台灣大賽》威能帝喊話 「如果球隊有需要，我會做好準備」

2025/10/26 21:08

威能帝主投6局失1分退場。（記者林正堃攝）威能帝主投6局失1分退場。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕台灣大賽G4今天上演頂尖強投先發對決，樂天桃猿威能帝投6局失1分無關勝敗，最快球速155公里，中信兄弟洋投羅戈投7局失2分其中1分責失苦吞敗投，最速150公里，威能帝賽後英雄惜英雄，「羅戈是全聯盟最好的投手，這場比賽兩隊打者都不容易掌握到失投球，羅戈競爭的心態非常強烈，當然，我也是。」

4局上許基宏轟出陽春砲，這是威能帝全場所失的唯一分數，6局上遭遇失分危機，王政順擊球形成斷棒打到威能帝，造成威能帝傳一壘失誤，接著許基宏敲安形成無人出局一、三壘有人，威能帝隨即穩住陣腳，連續三振詹子賢、江坤宇、岳東華化解化險為夷。

談到第6局面臨的危機，威能帝說，「當時球棒飛過來讓我接球沒有很順暢，丟一壘也沒丟好，又被下一棒被安打上壘，我覺得接下來投出的每一球都是最好的球路，這是整場比賽最關鍵的時刻，我充滿能量，感謝上帝，當下做到最好，為球隊做出貢獻。」

事實上，今天威能帝6局投球，有4個半局都讓該局首棒打者上壘，所幸沒有造成重傷害，他認為，每局面對的第一名打者，可能身體還沒完全熱開的狀況下，有被對方打者掌握住，還好之後投出的球路品質都不錯。

威能帝在季後挑戰賽G2先發，G4後援，幫助樂天打進台灣大賽，如今他在台灣大賽先發兩場建功，樂天取得3勝1敗聽牌優勢，如果戰線拉長，後續比賽球隊有需要他在牛棚待命登板的話，威能帝笑說，「希望不要用到我，但如果球隊有需要，我還是會做好準備。」在場媒體聽了哈哈大笑。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中