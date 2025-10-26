台灣大賽》威能帝喊話 「如果球隊有需要，我會做好準備」

威能帝主投6局失1分退場。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕台灣大賽G4今天上演頂尖強投先發對決，樂天桃猿威能帝投6局失1分無關勝敗，最快球速155公里，中信兄弟洋投羅戈投7局失2分其中1分責失苦吞敗投，最速150公里，威能帝賽後英雄惜英雄，「羅戈是全聯盟最好的投手，這場比賽兩隊打者都不容易掌握到失投球，羅戈競爭的心態非常強烈，當然，我也是。」

4局上許基宏轟出陽春砲，這是威能帝全場所失的唯一分數，6局上遭遇失分危機，王政順擊球形成斷棒打到威能帝，造成威能帝傳一壘失誤，接著許基宏敲安形成無人出局一、三壘有人，威能帝隨即穩住陣腳，連續三振詹子賢、江坤宇、岳東華化解化險為夷。

請繼續往下閱讀...

談到第6局面臨的危機，威能帝說，「當時球棒飛過來讓我接球沒有很順暢，丟一壘也沒丟好，又被下一棒被安打上壘，我覺得接下來投出的每一球都是最好的球路，這是整場比賽最關鍵的時刻，我充滿能量，感謝上帝，當下做到最好，為球隊做出貢獻。」

事實上，今天威能帝6局投球，有4個半局都讓該局首棒打者上壘，所幸沒有造成重傷害，他認為，每局面對的第一名打者，可能身體還沒完全熱開的狀況下，有被對方打者掌握住，還好之後投出的球路品質都不錯。

威能帝在季後挑戰賽G2先發，G4後援，幫助樂天打進台灣大賽，如今他在台灣大賽先發兩場建功，樂天取得3勝1敗聽牌優勢，如果戰線拉長，後續比賽球隊有需要他在牛棚待命登板的話，威能帝笑說，「希望不要用到我，但如果球隊有需要，我還是會做好準備。」在場媒體聽了哈哈大笑。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法