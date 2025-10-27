世界大賽》大谷翔平在一壘不安分！ 藍鳥小葛雷諾揭露英文聊天內容

（左）大谷翔平與小葛雷諾（右）兩人在一壘互動。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽道奇與藍鳥在前2戰打完戰成1勝1敗平手，兩隊的指標巨星：道奇大谷翔平與藍鳥小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）在壘包間的互動是在劍拔弩張的世界大賽中少數溫馨畫面，加拿大媒體《Sportsnet》便透露兩人的交談話題。

大谷翔平成為自由球員後，藍鳥便是最積極追求他的球隊之一，甚至一度曾傳出大谷翔平搭上飛往多倫多班機的烏龍，最終大谷翔平以10年7億美元大約加盟洛杉磯道奇，心碎藍鳥在近期記者會也向他開玩笑表示，希望大谷能夠歸還當初送他的帽子。

藍鳥在首戰單局爆打道奇9分收下開門紅，該場比賽就出現藍鳥觀眾對大谷翔平大喊：「我們不需要你」而大谷則在上壘時跟小葛雷諾有說有笑的畫面。

加拿大媒體《Sportsnet》記者史密斯（Ben Nicholson-Smith）像小葛雷諾詢問兩人對話內容，小葛雷諾表示，「我們就用英文聊一些跟家庭相關，或者本場比賽發生的情況。他總是想要逗我笑，我也試著對他這麼做。這是很正常的互動，他是個很棒的傢伙。」

小葛雷諾在今年跟藍鳥簽下一張14年5億美元（約新台幣153億）續約，世界大賽前2戰敲出3安，打擊率3成75，攻擊指數0.819，今年季後賽累積已敲出22支安打、6支全壘打，選到7次四壞保送，有4次故意四壞，只被三振4次，打擊率高達4成31，攻擊指數1.343。

