體育 棒球 中職

台灣大賽》中壢仁海宮、桃園慈護宮「天后雙媽會」助攻 樂天桃猿聽牌

2025/10/26 21:42

中壢仁海宮、桃園慈護宮「天后雙媽會」進球場助攻，樂天桃猿聽牌奪冠。（記者李容萍攝）中壢仁海宮、桃園慈護宮「天后雙媽會」進球場助攻，樂天桃猿聽牌奪冠。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕2025年台灣大賽今（26）日晚間在樂天桃園棒球場熱力開打，桃園市政府民政局攜手中壢仁海宮、桃園慈護宮舉辦「天后雙媽會」愛心公益活動。當「桃園媽」、「中壢媽」帶著千里眼、順風耳兩位將軍，聯袂進入中華職棒台灣大賽現場，由翠屏藝陣打前鋒，首度同場為樂天桃猿隊與球迷祈福加油，現場氣勢磅礡、震撼全場。最終樂天桃猿以3：1擊敗中信兄弟，距離奪得台灣大賽總冠軍獎盃僅差一勝，讓球迷樂透。

桃園市長張善政今晚出席「台灣大賽G4仁海宮與慈護宮雙媽會愛心公益活動」表示，連日陰雨終於放晴，「樂天桃猿隊對戰中信兄弟隊」第4場冠軍戰得以如期開打，過去桃園球場常受天候影響，經中央、市府團隊及樂天球團通力合作，持續優化排水與整備機制一早就全力整理場地，讓場地在雨停後能迅速恢復到場地比賽條件狀態。他感謝球場後勤與維護人員的辛勞。

不僅如此，張善政期盼在今日「雙媽會」的信仰加持下，樂天桃猿能再下一城，向總冠軍邁進，賽後他在臉書粉專開心提到「聽牌了！樂天桃猿離總冠軍只差一步！」樂天桃猿今晚在桃園主場以3：1擊退中信兄弟，順利拿下台灣大賽第3勝。8局下陳晨威 的關鍵兩分砲，一棒定江山，讓主場氣氛嗨到最高點。他也感謝今晚最強的女神啦啦隊─ 仁海宮「中壢媽」與慈護宮「桃園媽」親臨，有兩位媽祖「雙媽同場」的保庇，勝利果然屬於桃猿。對於明天G5將移師台中洲際球場，大家繼續為桃猿男兒加油，準備拋彩帶！

桃園市副市長蘇俊賓也說，仁海宮、慈護宮進場助陣果然有威力，台灣大賽只差一場，樂天桃猿就可以冠軍了，他提問「下一場要找誰來集氣呢？」

中壢仁海宮董事長王介禧、桃園慈護宮主任委員簡征潭表示，今年適逢中壢仁海宮建廟200週年暨桃園慈護宮圓醮大典期間，兩宮攜手舉辦「雙媽會」活動，結合宗教信仰與體育熱情，共同為樂天桃猿隊加油。此次活動不僅慶祝桃猿睽違3年再度挺進台灣大賽，更藉由信仰力量凝聚地方民心，祝福球隊再創佳績。此外，兩宮也邀請弱勢兒童及偏鄉棒球隊孩子進場觀賽，讓他們親身感受球場熱血氛圍與團隊精神，展現信仰、公益與體育融合的美好能量。

中壢仁海宮、桃園慈護宮「天后雙媽會」進球場助攻，樂天桃猿聽牌奪冠。（記者李容萍攝）中壢仁海宮、桃園慈護宮「天后雙媽會」進球場助攻，樂天桃猿聽牌奪冠。（記者李容萍攝）
