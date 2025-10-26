台灣大賽》林立有感而發 「我們知道自己不被看好，那又怎麼樣？」

林立。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕樂天桃猿今天以3：1扳倒中信兄弟拿下台灣大賽G4勝利，目前取得3勝1敗聽牌領先優勢，8局上兄弟岳政華敲出右外野方向深遠飛球，遭樂天隊長林立美技「撞牆」接殺，澆熄對方反撲氣焰，被打的左投陳冠宇鬆了一口氣，這也是整場比賽勝負關鍵分水嶺。

今天賽後林立表示，岳政華這一球打得非常好，但比賽就是這樣，自己會想盡辦法接到球，哪怕是撞到牆，還好有沒收可能形成的安打球，幫助到陳冠宇，還好這一球沒有飛出大牆，感謝自己接到這一球，讓他們攻勢沒有串聯。

請繼續往下閱讀...

林立頭部和身體撞牆奮力接到這一球，他說，自己一直都有腦震盪的狀況，頭部碰撞要非常注意，沒辦法，比賽就是這樣，想辦法做到，後面結果再說。

即使樂天取得聽牌優勢，林立仍不敢大意，「我們只是處於領先，兄弟氣勢來得非常快，我們知道自己不被看好，那又怎麼樣？如果最後兄弟拋彩帶了，那也在大家預期之內，對我們來講，贏球才是最重要的，現在即使領先，都不能說是奪冠機率非常大，要4勝才能確定拿到總冠軍，還沒拿到4勝之前，還是要戰戰兢兢。」

林立。（記者林正堃攝）

林立。（記者林正堃攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法