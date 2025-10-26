自由電子報
自由車》台灣KOM太平洋經典賽花蓮出發 義大利肢障車手共襄盛舉

2025/10/26 21:30

義大利肢障車手普沙特里（左）與自行車騎士協會秘書長何麗卿互贈冠軍衫。（自行車騎士協會提供）義大利肢障車手普沙特里（左）與自行車騎士協會秘書長何麗卿互贈冠軍衫。（自行車騎士協會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年台灣KOM太平洋經典賽明天將從花蓮新天堂樂園出發，「台灣一哥」馮俊凱、老將王胤之等地主都將參戰，大會今日記者會中特地歡迎來自義大利的肢障車手普沙特里（Andrea Pusateri）共襄盛舉，挑戰全程203公里、總爬升達2300公尺的美麗山海路線。

台灣KOM太平洋經典賽是從「KOM登山王挑戰」延伸出的全新路線，過去KOM以征服海拔3275公尺的武嶺為主，今年賽事首度轉戰花東太平洋岸線，從花蓮新天堂樂園出發，沿著台11線攀登牛山，穿越玉長公路橫跨海岸山脈，再折返花蓮鹽寮，考驗來自歐美、亞洲共22個國家菁英選手的體能與技術。

普沙特里曾奪得十次義大利帕運自由車全國冠軍，以及世界帕運自由車錦標團體接力金牌，儘管2歲時因火車意外失去右腿，以及犧牲生命拯救他的母親，普沙特里勇敢面對困難挑戰，堅持用運動與創作享受生活，並以「不存在限制」的精神激勵無數人，「從小學開始，我就學到缺少肢體不會受限，反而是種力量，讓我14歲騎車直到現在。」

普沙特里受邀來台參賽之餘，也將造訪台中捷安特自行車文化探索館，向世界傳遞勇氣與夢想的力量，「我要向這次比賽致敬，台灣很棒，人們都非常友善，這是個傳統和現代並存的國家，雖然食物和義大利不同，但我喜歡嘗試不同美食，餃子已經是我的最愛。」

除了國外名將，台灣自由車精英也都到齊，馮俊凱兩週前才在全運會拿下公路賽金牌，即將再度挑戰台灣KOM，期許重現2021年總排冠軍車手榮耀，「今年路線跟往年不同，是比較正統的公路賽，難度也不小，相信對我接下來賽事頗有幫助。」

