台灣大賽》樂天短打3度「定桿」好尷尬 余德龍怪自己不怪場地

2025/10/26 21:48

余德龍短打造成兄弟失誤。（記者林正堃攝）余德龍短打造成兄弟失誤。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕台灣大賽G4今天在桃園球場熱戰，由於連日大雨，今天賽前場務工作人員才緊急搶救積水嚴重的本壘區域，除了更換新的黏土，也撒上大量的陶瓷土，只是，樂天桃猿3度下達短打戰術球都「定桿」在本壘板附近，其中余德龍兩次、林立1次，場面好尷尬。

3局下樂天進攻，無人出局一、二壘有人，余德龍點成捕手正面「定桿球」，兄弟捕手高宇杰接球後暴傳三壘，樂天兵不血刃先馳得點，賽後余德龍笑說，「點出去想說，啊，完了，看到球丟到左外野，才鬆了一口氣。」

余德龍認為，今天站上打擊區，左腳踩下去，右腳有浮起來的感覺，很鬆軟，踩踏的感覺有落差，沒有很扎實，「就像沼澤的感覺，除了打擊區以外，場地其他部分都算正常，說真的，能打算幸運啦。」

余德龍短打不佳不怪場地，先反省自己，「戰術還是要做啦，這是我們選手的問題，點的角度還要再好一點。」

林立3局下短打「定桿」造成隊友在三壘出局，他說，「場地下過雨後這樣很正常，例行賽就常出現這種問題，團隊短打沒做好，給對方不斷化解危機的機會，不用怪場地，對方都點成功，我們都點失敗，這是我們不足的地方，要想辦法努力克服。」

9局上兄弟進攻，兩出局一、三壘有人， 宋晟睿擊出游擊方向滾地球，游擊手余德龍美技接傳一壘刺殺打者結束比賽，余德龍說，「終於殺到他了，終於！他很常打這種球耶，腳又很快，好幾次傳準他還是先到，今天喔，吼，終於抓到了，這是滿關鍵的一球。」

余德龍。（記者林正堃攝）余德龍。（記者林正堃攝）

