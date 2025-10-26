自由電子報
台灣大賽》陳晨威致勝轟神似12強 古久保健二1句日文逗笑他

2025/10/26 21:58

陳晨威獲選單場MVP。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕樂天桃猿陳晨威今晚在8局下對吳俊偉夯出致勝2分彈，率隊以3：1力退中信兄弟，他的台灣大賽首轟彷彿回到去年世界12強賽對南韓隊夯出滿貫的場景，繞過一壘的他也高舉右手狂吼，慶祝動作幾乎一模一樣，而去年的國際賽首轟為台灣隊開啟冠軍之路，今晚的台灣大賽首轟則聽牌中職冠軍，陳晨威的首轟似乎帶有「冠軍命」。

「這感覺好像！」陳晨威坦言，比賽當下其實沒有想過12強那一轟，但在比賽結束後越來越有感，「這2支首轟都能為球隊建功，當下真的非常亢奮、開心！」樂天總教練古久保健二賽後更直接對他說：「お見事です！（太精彩了！）」讓他笑得很開心。

桃猿的「玩樂之心」變台灣大賽的一大主軸，特別是因雨延賽期間烤肉放鬆，陳晨威也是受益者，從G3的4支0、前3戰無打點變身首次台灣大賽單場MVP的英雄，他直言，「我們的玩，不是在場上嬉皮笑臉，只是不要把比賽看得那麼重。玩的時候是開心的、放鬆的，這讓我們在場上比賽更沒壓力。」

樂天為了在主場搶下聽牌，賽前還請來中壢仁海宮和桃園慈護宮組成「天后雙媽會」加持，無所不用其極要拼勝，陳晨威就笑說：「媽祖有保佑！」古久保也直言，球迷的應援化作選手們最大的力量。

陳晨威轟出致勝2分全壘打。（記者林正堃攝）

陳晨威轟出致勝2分全壘打。（記者林正堃攝）陳晨威轟出致勝2分全壘打。（記者林正堃攝）

