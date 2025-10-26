自由電子報
高球》這一冠等了11年 曾雅妮淚崩：不要放棄總會看到成果

2025/10/26 22:35

曾雅妮賽後感性淚崩。（大會提供）曾雅妮賽後感性淚崩。（大會提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2025緯創女子公開賽今天進行第一回合復賽及第二回合賽程，全場2000多名觀眾來到揚昇高爾夫鄉村俱樂部見證傳奇歷史性時刻，「微笑球后」曾雅妮闊別4291個日子之後再度獲勝，同時也是她生涯第7座歐巡冠軍盃，賽後她也感動落淚，她說：「我想，過去的10年就如同前幾天的天氣一樣，今天總算出現陽光，不要放棄，總會有朝一日看到成果！」

曾雅妮自今天上午完成第一回合復賽繳出63桿絕佳成績後，緊接著又回到場上展開第二回合比賽，儘管第一洞出發後連續數洞遲遲收不進博蒂短暫遭到對手超越，然而靠著過9洞後連續賺進博蒂逐漸拉大差距，最終繳出67桿成績，以兩回合共130桿榮登后座。

對於第二輪一開始無法延續上午復賽4洞的手感，曾雅妮坦言，由於很長一段時間沒有排在最後一組的領先組，所以前面幾洞就有點緊張，沒有表現得很好，連續幾洞第一推的路徑判讀上都有些當機。

「或許是因為求好心切太想打好，不過我還是告訴自己，一桿一桿慢慢來，後面還是有很多機會讓自己得分。中間過程從僅剩1桿領先，之後又被對手超越，我還是告訴自己不要慌張，已經打得很不錯，接著第12洞這關鍵的5碼推桿非常關鍵，我告訴自己一定要推進，盡量把優勢拉回來，創造的氣勢必須延續下去。我盡量讓自己肢體語言變得更為自信，正向面對每一桿。」曾雅妮說道。

再度創下新猷，為台灣女子高爾夫帶來貢獻，曾雅妮也歸功於本週場上搭檔，「陳子涵在不少果嶺上研判得比我更精準，給予我的建議也非常確實，真的對我的成績幫助很大，有助於我場上更相信自己的直覺。過程中我們兩人互相信任，也謝謝有這麼好的朋友陪在身邊。我想，過去的10年就如同前幾天的天氣一樣，今天總算出現陽光，不要放棄，總會有朝一日看到成果！」

曾雅妮在第18洞果嶺確定奪下冠軍後，不論是接受媒體聯訪或在舞台上接受冠軍盃加冕過程，一路止不住淚水。妮妮說：「謝謝緯創給我這次機會能夠上場比賽，並一直以來支持台灣高爾夫運動，讓選手有這樣的舞台，讓台巡與歐巡共同認證這場賽事，讓選手愈來愈進步。同時我也謝謝TLPGA劉依貞理事長這些年辛苦的讓我們可以透過賽事累積世界積分。更謝謝親友的陪伴和我的贊助商，沒有你們就沒有這次的冠軍。」

曾雅妮也不忘感謝揚昇球場和所有工作人員，「因為你們的努力我們才有這麼好的球場。過去這段日子我每天都在想，究竟還有沒有機會像這樣子上台受獎，我要跟各位說的是，無論遇到怎樣的低潮和困難，都要像我一樣不輕言放棄，多大的風雨終有一日都會過去。」

曾雅妮。（大會提供）曾雅妮。（大會提供）

曾雅妮。（大會提供）曾雅妮。（大會提供）

曾雅妮奪冠後，大家為她慶祝。（大會提供）曾雅妮奪冠後，大家為她慶祝。（大會提供）

