藤球》景興國中毽球好手跨界參戰 全國青少年錦標賽拿亞軍

〔記者梁偉銘／台北報導〕首次參與全國青少年藤球錦標賽的景興國中，平常以毽球為主要發展種類，這幾年因爲專項毽球但也踢藤球的教練王湛閑到來，開始指導選手接觸藤球，今年國中男子三人賽挺進決戰，最後雖以15：17、12：15敗給萬丹國中A隊而屈居亞軍，跨界參戰展現強大潛力。

王湛閑4年前到景興國中擔任毽球教練，同時帶著學生參加藤球比賽，她透露，因為過去高中時期就在教練引領下參加毽球以外的藤球活動，自己現在當上教練，也會希望年輕學生多方接觸，因為兩者腳法相近，卻又有些不同技巧，可以相輔相成，幫助提升臨場表現。

只不過由於學校場地限制，藤球訓練條件有限，因此景興國中多以區域性盃賽為主，這次是首度挑戰全國賽，王湛閑說：「我希望他們能夠熟悉不同球種，第一天還在熟悉腳感，第二天就可以運用到我講的戰術，表現還不錯，更重要是享受比賽。」

景興國中男子A隊的李昱恩，專項也是毽球，但從國小三年級開始兼著踢藤球，他坦言，剛開始接觸藤球，其實也不太習慣一些踢法，後來覺得變化性很多，就滿喜歡這點，「我們毽球的踢法其他人也會不習慣，這是優勢，以後如果繼續踢下去，可以跟更強的對手切磋。」

