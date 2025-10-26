自由電子報
倫敦球星挑戰賽》4局逆轉世界第5香港組合 林昀儒/鄭怡靜睽違3年半再度奪冠

2025/10/26 23:21

林昀儒（左）、鄭怡靜在決賽逆轉香港組合，拿下今年首冠。（取自WTT官網）林昀儒（左）、鄭怡靜在決賽逆轉香港組合，拿下今年首冠。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕東京奧運銅牌組合林昀儒/鄭怡靜，今晚在2025年WTT倫敦球星挑戰賽混雙決賽以3:1逆轉世界排名第5的香港組合黃鎮廷/杜凱琹，奪下兩人今年重新合拍後首座冠軍，也是兩人繼2022年杜哈挑戰賽後，睽違3年半再次攜手奪冠。

林昀儒/鄭怡靜自2019年搭檔以來共斬獲6座混雙冠軍，但兩人在2022年短暫拆夥，小林改和陳思羽搭配。今年杜哈世界錦標賽，林、鄭再度合體，在歷經世錦賽、美國大滿貫賽、歐洲大滿貫賽3場大賽的磨合後，重拾昔日默契，這一站也一路挺進決賽。

林昀儒/鄭怡靜在2019年中國、香港公開賽曾兩度擊敗黃鎮廷/杜凱琹，但也已6年未曾交手，還是有些陌生感。首局，林鄭配在開局6:2領先下，被香港組合打出一波9:2的反擊，包括一記關鍵的幸運擦網球，8:11讓出。次局，林鄭配在9:7領先下被黃鎮廷連續正手搶攻得手追成9平。決勝時刻，林昀儒招牌的接發球反手擰直接得分、鄭怡靜正手補板也得手，11:9扳回一城。

第3局，台灣組合乘勝追擊，在6平時以一波5:1的攻勢，11:7再下一城；第4局充滿戲劇性，林鄭配在開局7:2領先、10:6聽牌下，被對手連續化解3個賽末點追到10:9，最後在相持球大戰中黃鎮廷正手回擊出界，台灣隊有驚無險以11:9獲勝。

