人物側寫》從世界巔峰到人生低谷 曾雅妮走過風雨重返榮耀

曾雅妮。（大會提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕「微笑球后」曾雅妮昨在TLPGA和歐巡賽共證的緯創女子公開賽奪冠，這是她繼2014年台豐女子公開賽後，再度捧起金盃，賽後她止不住感性的淚水，她說：「無論遇到怎樣的低潮和困難，都要像我一樣不輕言放棄，多大的風雨終有一日都會過去。」

36歲的曾雅妮生涯拿過15座LPGA冠軍，其中包含5座大賽冠軍，同時她也是台灣首位高爾夫世界球后。不過，她在2012年3月的起亞精英賽捧冠後陷入低潮，雖然之後在2014年TLPGA台豐女子公開賽封后，但直到昨天都未再嚐奪冠滋味。

請繼續往下閱讀...

即便因成績不理想遭到外界質疑，曾雅妮從未放棄，她不只調整動作、換教練，之後也為了讓自己身體狀態維持在最佳狀態，她決定動刀改善髖關節傷勢，歷經養傷、復原等日子，她始終未放棄，積極尋求重新在賽場上奮起的機會。

去年底時，曾雅妮減重10公斤，讓自己體態變得更好，同時改用左手推桿，她說：「過去做很多小改變但成效不彰，不如給自己一個機會做大改變，如果不改也不會知道結果，所以我願意嘗試，很開心做這個決定，換左手後打球起來更有信心。」

曾雅妮今年狀況逐步復甦，她在今年LPGA大賽美國公開賽資格賽，歷經5人延長賽廝殺後勝出，重返美國公開賽賽場，另外她也在英國公開賽晉級，這是她自2017年英國公開賽後，再度打進大賽決賽，而她前次在LPGA賽事晉級為2018年在台灣舉行的裙襬搖搖LPGA錦標賽。當時妮妮說：「每次經歷挫折，覺得又更愛這項運動了，這真的很瘋狂，我跟高爾夫的關係就是又愛又恨。」

如今在緯創公開賽再度捧起金盃，曾雅妮多次感動落淚，她說：「過去這段日子我每天都在想，究竟還有沒有機會像這樣子上台受獎，我要跟各位說的是，無論遇到怎樣的低潮和困難，都要像我一樣不輕言放棄，多大的風雨終有一日都會過去。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法