台灣大賽》兄弟今背水一戰若輸 本土雙首輪強投恐無登板機會

〔記者林宥辰／台北報導〕衛冕軍中信兄弟台灣大賽前4戰火力不繼，4戰合計僅得4分、得點圈22支1，系列戰1:3落後給樂天桃猿，今若再輸，僅能目送樂天以年度第3名之姿拿下球團史首冠。

樂天今推首戰勝投魔神樂先發，兄弟則由次戰先發的李博登再戰。

由於原訂22日就該完成的第4戰，因雨延賽到昨天，兄弟原訂該役系列賽首次由本土投手先發，本來交給鄭浩均，但延賽多日後，由休息充足的王牌洋投羅戈登板，羅戈7局、7K、失2分表現亮眼，但仍吞系列戰第2敗。

例行賽期間，中信本土先發投手群合計拿13勝高居聯盟之冠，其中傷癒復出的前新人王鄭浩均，在有單場用球數限制下，進帳5勝1敗、防禦率1.49；林暉盛季初在二軍多半擔任後援，季末進入一軍先發輪值，戰績3勝1敗、防禦率2.86，其中包括下半季封王戰好投。

中信兄弟總教練平野惠一在季末受訪時曾坦言，回顧今年球季，雖拿下例行賽優勝，但勝騎士、德保拉的先後受傷，是預期之外的狀況，有賴鄭浩均、魏碩成、鄭凱文和林暉盛等本土投手群合力彌補戰力空缺。

打完前4戰，包括原訂G4先發的鄭浩均在內，兄弟本土先發皆尚無登板機會。兄弟投手教練王建民曾透露，鄭浩均的角色就是先發為主。

如今，兄弟面臨系列戰輸球邊緣，若今無法延長戰線，鄭浩均、林暉盛這兩位2022、23年首輪選秀入隊的前道奇隊體系旅美好手，恐皆無登板機會。

值得一提的是，若中信今年以0先發土投收尾，將是相隔9年再現，前次是2016年台灣大賽面對義大犀牛，當時雙方6戰分勝負，中信敗給義大，雙方合計本土先發只有義大犀牛黃亦志。

