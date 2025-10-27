亞青運》台灣田徑小將王誠宇3000公尺狂勝銀牌中國選手21秒 快意摘金

台灣田徑小將王誠宇在亞洲青年運動會男子3000公尺以8分34秒46勇奪金牌。（奧會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣田徑小將王誠宇今天凌晨在2025年亞洲青年運動會男子3000公尺決賽，以8分34秒46勇奪金牌，也是台灣田徑本屆第3金，更是台灣代表團的第4金。

台北市中正高中的王誠宇，近年成為國內備受期待的長距離新星，在今年4月全中運就風光摘下3000、5000 公尺金牌，才高一就能完成雙金壯舉，相當不容易，他在亞青運也是展現超強實力遙遙領先，中國選手以8分55秒76拿下銀牌，輸王誠宇多達21秒30。

台灣田徑本屆表現相當優異，在田徑最後1天賽程持續有獎牌進帳，除了王誠宇技壓群雄拿下金牌，曾子筠在女子三級跳遠以12公尺35拿下銀牌，陳巧庭女子跳高1公尺69銀牌。另外，黃冠堯、朱兆豐、林鴻翔、羅僅翔在男子異程接力以1分55秒82拿下銅牌。

亞青運田徑賽事結束，台灣整屆勇奪3金、5銀、5銅，總教練邱為榮對於選手表現相當滿意，而台灣代表團目前以4金、6銀、11銅，在獎牌榜名列第8。

