MLB》今年被挖走前進大都會 助理投手教練德爾謝爾新球季重返洋基

2025/10/27 09:33

德爾謝爾。（資料照，美聯社）德爾謝爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）的消息指出，今年擔任大都會助理投手教練的德爾謝爾（Desi Druschel），明年球季將重返洋基繼續從事該職務。

曾先後擔任愛荷華大學的棒球營運總裁與投手教練的德爾謝爾，在2019年加入洋基體系成為投手發展部門的經理，並在2022到2024年成為洋基的助理投手教練，不過在今年球季被大都會挖角。

本季例行賽結束後，大都會在美國時間3日宣布，明年球季不再與投手教練海夫納（Jeremy Hefner）合作，而德爾謝爾與牛棚教練羅薩多（José Rosado）則被允許在球隊找到新任的投手教練前，能與其他球隊進行洽談，如今確定50歲的德爾謝爾明年將繼續回到總教練布恩（Aaron Boone）與投手教練布雷克（Matt Blake）的團隊中。

有趣的是，德爾謝爾曾在2022與2023年，與時任板凳教練、現任大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）在洋基共事，今年也再度當了1年的同事，而大都會投手群本季共投了1432局，防禦率4.03排名大聯盟第18。

