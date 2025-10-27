世界大賽》薛哲先發日有禁忌 明星隊友都警告：觸碰他會幹掉你

薛哲將在G3先發。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽第3戰明天（台灣時間28日）將在道奇主場開打，藍鳥面對系列賽第一場客場，派出了塞揚強投薛哲（Max Scherzer）先發，比賽開打前大聯盟官網上傳了藍鳥球員採訪影片，談論薛哲先發日不能觸碰的禁忌。

大聯盟官方釋出藍鳥球員採訪影片，問到球員們敢不敢在薛哲先發日去跟他說話，對此他的隊友們都紛紛表示不敢，利特爾（Brendon Little）和霍夫曼（Jeff Hoffman）都說，你只能在他戴上耳機之前找他講話，霍夫曼還補充說，如果觸犯了這條禁忌，薛哲會「把你幹掉」。

陣中明星重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）則笑說，他最多就跟薛哲打個招呼，但當他上場時就千萬不要去打擾他。

法蘭斯（Ty France）分享了觸碰到薛哲禁忌的經驗，他說沒人跟他說過薛哲先發日的禁忌，因此被薛哲用髒話教訓了一頓，不過兩人事後也把這件事情當成一個笑話來看。

而薛哲本人今天接受採訪，表示能在世界大賽先發就是他打球的意義，過去薛哲投過3場世界大賽先發，對此他說很多偉大的球員只先發過1次、甚至沒投過世界大賽，因此他很珍惜這些機會。

