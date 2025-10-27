自由電子報
台灣大賽》中信兄弟歷次台灣大賽G5 只贏過統一獅

2025/10/27 09:33

中信兄弟在今年台灣大賽陷入1勝3敗的劣勢。（資料照，記者林正堃攝）中信兄弟在今年台灣大賽陷入1勝3敗的劣勢。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕中信兄弟在今年台灣大賽陷入1勝3敗的劣勢，今天在洲際的第5戰唯有贏球才能延長戰線，但從歷史數據來看，隊史含兄弟象在第5戰的勝率只有0.273，僅有的3勝都對統一獅，即便不曾在第5戰擊敗其他球隊，今天仍要全力阻止樂天在洲際拋彩帶。

中信兄弟在兄弟象時期在第5戰累計2勝3敗，比數差距都不超過3分，那2勝的共同點是，對手都是統一、都鏖戰到延長賽、都在10局下跟對手說再見、場地都在新莊、都頂住1勝3敗的壓力把戰線拉長到第7戰。

自2014年球隊易主更名中信兄弟後在第5戰累計1勝5敗，那5敗也有共同點，中信單場最多就得3分、都以懸殊比數落敗，僅有的1勝是去年在洲際，也是去年的封王戰，中止隊史在第5戰的5連敗，但贏的還是統一。

只看今年的對手樂天（含前身Lamigo桃猿），兩隊曾於第5戰交手3次，場地都在洲際，中信單場至少失8分、平均每場失12分，2014、2019年更兩度讓Lamigo在洲際拋下彩帶，中信今天要尋求隊史首次在第5戰擊敗樂天。

※中信兄弟（含兄弟象）歷次台灣大賽G5

年度　對手　場地　結果

1993　統一　台中　3：6 敗

2001　統一　新莊　3：2 （10局） 勝

2003　興農　澄清湖　4：5 敗

2008　統一　新莊　4：7 敗

2009　統一　新莊　5：4 （10局） 勝

2014　Lamigo　洲際　3：8 敗

2015　Lamigo　洲際　2：9 敗

2016　義大　桃園　1：11 敗

2019　Lamigo　洲際　3：20 敗

2020　統一　台南　0：6 敗

2024　統一　洲際　4：1 勝

