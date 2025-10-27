台灣大賽》中信兄弟歷次台灣大賽G5 只贏過統一獅

中信兄弟在今年台灣大賽陷入1勝3敗的劣勢。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕中信兄弟在今年台灣大賽陷入1勝3敗的劣勢，今天在洲際的第5戰唯有贏球才能延長戰線，但從歷史數據來看，隊史含兄弟象在第5戰的勝率只有0.273，僅有的3勝都對統一獅，即便不曾在第5戰擊敗其他球隊，今天仍要全力阻止樂天在洲際拋彩帶。

中信兄弟在兄弟象時期在第5戰累計2勝3敗，比數差距都不超過3分，那2勝的共同點是，對手都是統一、都鏖戰到延長賽、都在10局下跟對手說再見、場地都在新莊、都頂住1勝3敗的壓力把戰線拉長到第7戰。

請繼續往下閱讀...

自2014年球隊易主更名中信兄弟後在第5戰累計1勝5敗，那5敗也有共同點，中信單場最多就得3分、都以懸殊比數落敗，僅有的1勝是去年在洲際，也是去年的封王戰，中止隊史在第5戰的5連敗，但贏的還是統一。

只看今年的對手樂天（含前身Lamigo桃猿），兩隊曾於第5戰交手3次，場地都在洲際，中信單場至少失8分、平均每場失12分，2014、2019年更兩度讓Lamigo在洲際拋下彩帶，中信今天要尋求隊史首次在第5戰擊敗樂天。

※中信兄弟（含兄弟象）歷次台灣大賽G5

年度 對手 場地 結果

1993 統一 台中 3：6 敗

2001 統一 新莊 3：2 （10局） 勝

2003 興農 澄清湖 4：5 敗

2008 統一 新莊 4：7 敗

2009 統一 新莊 5：4 （10局） 勝

2014 Lamigo 洲際 3：8 敗

2015 Lamigo 洲際 2：9 敗

2016 義大 桃園 1：11 敗

2019 Lamigo 洲際 3：20 敗

2020 統一 台南 0：6 敗

2024 統一 洲際 4：1 勝

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法