自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》布朗砍41分無用 活塞3人超過20分送塞爾提克開季3連敗

2025/10/27 10:07

布朗。（法新社）布朗。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今日作客活塞的塞爾提克，雖然靠著布朗（Jaylen Brown）砍下全場最多41分，但活塞在坎寧安（Cade Cunningham）、杜蘭（Jalen Duren）與湯普森（Ausar Thompson）得分皆超過20分的合作之下，最終以113：119敗下陣來，苦吞開季3連敗。

首節塞爾提克在布朗與派理查德（Payton Pritchard）各拿10分的帶領下，一度幫助球隊領先17分，但次節僅剩布朗一人獨挑大樑，活塞則是有哈里斯（Tobias Harris）單節14分的率領，幫助球隊在第2節灌進36分，上半場結束反而以2分差逆轉超前。

易籃後，雖然活塞下半場外線15投僅1中手感冰冷，不過投籃命中率來到46.2%比對方高，也在多達25次罰球機會中把握住22顆，甚至在末節也曾打下多達15分的領先優勢，最終由活塞帶走比賽勝利。

活塞本場一共4人得分上雙，其中3人更是超過20分，坎寧安砍下25分全隊最高，且外帶3籃板8助攻的成績，但也有6次的失誤，其次則是杜蘭的24分，並有整隊最高的18籃板，湯普森也挹注21分12籃板3助攻2抄截，哈里斯則是18分進帳。

塞爾提克部分，布朗砍下41分為全場最高，派理查德也打下21分10籃板，懷特（Derrick White）挹注15分，板凳出發的西蒙斯（Anfernee Simons）與米諾特（Josh Minott）則各有12分與10分的表現。

坎寧安。（法新社）坎寧安。（法新社）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中