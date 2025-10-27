NBA》布朗砍41分無用 活塞3人超過20分送塞爾提克開季3連敗

布朗。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今日作客活塞的塞爾提克，雖然靠著布朗（Jaylen Brown）砍下全場最多41分，但活塞在坎寧安（Cade Cunningham）、杜蘭（Jalen Duren）與湯普森（Ausar Thompson）得分皆超過20分的合作之下，最終以113：119敗下陣來，苦吞開季3連敗。

首節塞爾提克在布朗與派理查德（Payton Pritchard）各拿10分的帶領下，一度幫助球隊領先17分，但次節僅剩布朗一人獨挑大樑，活塞則是有哈里斯（Tobias Harris）單節14分的率領，幫助球隊在第2節灌進36分，上半場結束反而以2分差逆轉超前。

易籃後，雖然活塞下半場外線15投僅1中手感冰冷，不過投籃命中率來到46.2%比對方高，也在多達25次罰球機會中把握住22顆，甚至在末節也曾打下多達15分的領先優勢，最終由活塞帶走比賽勝利。

活塞本場一共4人得分上雙，其中3人更是超過20分，坎寧安砍下25分全隊最高，且外帶3籃板8助攻的成績，但也有6次的失誤，其次則是杜蘭的24分，並有整隊最高的18籃板，湯普森也挹注21分12籃板3助攻2抄截，哈里斯則是18分進帳。

塞爾提克部分，布朗砍下41分為全場最高，派理查德也打下21分10籃板，懷特（Derrick White）挹注15分，板凳出發的西蒙斯（Anfernee Simons）與米諾特（Josh Minott）則各有12分與10分的表現。

