台灣大賽》中信兄弟可能追平台灣大賽單屆最少得分紀錄

中信兄弟在今年台灣大賽陷入1勝3敗的劣勢。（資料照，中信兄弟提供）

〔記者徐正揚／台北報導〕中信兄弟在今年台灣大賽陷入1勝3敗的劣勢，打線毫無發揮是最大原因，若樂天桃猿今天以4勝1敗拿到總冠軍，而且沒讓中信拿到分數，中信將以得分4分追平台灣大賽單屆單隊最少得分紀錄。

中信前4戰得點圈打擊率僅0.045（22打數1安打），僅得4分中的2分來自詹子賢、許基宏的陽春彈，若台灣大賽在今天第5戰結束且中信沒得分，中信將以單屆得分4分追平2010年被直落四橫掃的興農牛，並大幅刷新1999年和信鯨、2014年中信共同保持的14分，改寫5場單隊得分新低。

樂天在前4戰共得8分，加上中信4分，兩隊合計得12分，超越2010年兄弟象、興農牛共得19分，打破4場兩隊最低得分紀錄，若台灣大賽在今天第5戰結束，兩隊得分合計不超過6分，將創下台灣大賽單屆兩隊最少得分紀錄。

中信前4戰團隊打擊率0.183不如比樂天0.252，比2010年被直落四橫掃的興農牛0.197還低，若台灣大賽在今天第5戰結束，中信兄弟打線還是沒有起色，可能打破1999年和信鯨5場單隊打擊率0.180的紀錄。

※台灣大賽單屆兩隊最少得分

年度 場數 總得分 球隊得分

2025 *4 12 樂天8、中信4

2010 4 19 兄弟15、興農4

1993 6 22 兄弟12、統一10

1990 6 27 味全20、三商7

2022 4 27 中信19、樂天8

*賽事進行中

