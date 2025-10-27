自由電子報
MLB》金鶯新教頭找到了！守護者助理總教練阿爾伯納茲將執掌兵符

2025/10/27 10:54

守護者助理總教練阿爾伯納茲明年將執掌金鶯兵符。（資料照，法新社）守護者助理總教練阿爾伯納茲明年將執掌金鶯兵符。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）的第一線消息以及《ESPN》的隨即證實，巴爾的摩金鶯將挖角克里夫蘭守護者隊的助理總教練阿爾伯納茲（Craig Albernaz）成為新任教頭。

金鶯在美國時間5月18日宣布開除總教練海德（Brandon Hyde），由曼索利諾（Tony Mansolino）擔任代理教頭直到球季結束，最終球隊戰績75勝87敗在美聯東區墊底。

金鶯結束球季後，持續在尋找新總教練的人選，包括今年擔任代理教頭的曼索利諾以及球員時期打下703轟的傳奇球星「普神」普侯斯（Albert Pujols）等人都是考慮人選，不過最終將兵符交給了阿爾伯納茲。

目前42歲，球員時期為捕手出身的阿爾伯納茲，從2015年起開始擔任教練職，2020年球季開始成為舊金山巨人4年的牛棚以及捕手教練，直到去年球季轉隊來到守護者擔任板凳教練，今年職位則持續上升來到助理總教練一職，明年球季轉戰金鶯後，將會是他生涯首次在大聯盟擔任教頭重任。

大聯盟自10月起，先後傳出遊騎兵巨人以及金鶯找到總教練後，目前仍有5支球隊仍在苦苦找尋合適人選，包括教士、雙城、勇士、落磯以及國民。

