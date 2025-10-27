自由電子報
台灣大賽》去享受吧！朱承洋連收3救援 再+1寫大賽新頁

2025/10/27 10:10

朱承洋。（資料照，記者陳志曲攝）朱承洋。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕樂天桃猿在今年台灣大賽取得3勝1敗的聽牌優勢，今晚第5戰前往中信兄弟的洲際主場踢館，有機會挑戰球團史的首座總冠軍，而在G1、G2、G4都關門成功的朱承洋，若再收下1次救援成功，更將締造單屆台灣大賽的首見紀錄。

在台灣大賽史上，以凱撒和林岳平總計5次救援成功並列最多，前者是他在效力味全龍和統一獅時累計拿下，後者則是在2008、2009和2011年統一獅奪冠時合計收下。若以單屆台灣大賽來看，含今年朱承洋在內，共有7人並列單屆拿下3次救援成功的最多紀錄，還包括2004年興農牛飛勇、2011年統一獅林岳平、2012年Lamigo桃猿菲利浦、2013年統一獅坎諾、2014年Lamigo桃猿米吉亞、2022年中信兄弟呂彥青。

在三十而立之年，朱承洋本季繳出15中繼、13救援和防禦率1.25的出色成績，到了台灣大賽依舊拿出穩定表現，但被問及救援紀錄，甚至締造新猷，他則表示，「不用去想說要挑戰什麼紀錄，去想的話，可能會綁手綁腳，就去享受吧！」

這是朱承洋第5度參加台灣大賽，在樂天前身奪下7座冠總冠軍時曾參與2017、2018年兩次，如今在樂天球團要挑戰隊史第8座、球團史首座總冠軍的關鍵時刻，他則扮演要角，「比起以前，自己那時比較菜吧，比較多負面想法，經過這些大賽後，現在上去投，會比較穩定，也不要太多負面想法。」

