台灣大賽》外籍總教練率隊在台灣大賽奪冠 古久保健二可望成為第4人

〔記者徐正揚／台北報導〕樂天桃猿在今年台灣大賽取得3勝1敗的「聽牌」優勢，今天若在第5戰擊敗中信兄弟，就拿到樂天集團接手球隊後的第1個總冠軍，古久保健二將成為史上第4位率隊奪冠的外籍總教練，連續2年由外籍總教練率隊奪冠也是史上首見。

中職歷來共有9位外籍總教練率隊打進台灣大賽，第1位率隊奪冠的是1993年兄弟象山根俊英，第2位是1996年統一獅大石彌太郎，第3位是去年中信兄弟平野惠一，這3位都是日籍總教練，平野兩度率隊、連續2年率隊打進台灣大賽，都是外籍總教練的紀錄。

今年台灣大賽首次出現2位外籍總教練率隊爭冠，樂天只要再拿1勝就拿到隊史第8個總冠軍，屆時古久保將是史上第4位率隊奪冠的外籍總教練，也是第4位日籍總教練；中信若能連贏3場演出大逆轉，平野將是史上第1位在台灣大賽締造連霸的外籍總教練。

古久保在日職18年球員生涯都是捕手，若樂天在今年台灣大賽奪冠，他將成為史上第5位捕手出身的冠軍教頭，前4位依序是鄭昆吉（1991年統一獅）、曾智偵（2000年統一獅）、洪一中（2006年La new熊，2012、2014-15、2017-19年Lamigo桃猿）、葉君璋（2016年義大犀牛，2023年味全龍），洪一中、葉君璋更是唯二在球員時期拿過台灣大賽MVP的冠軍教頭。

樂天集團於2020年接手Lamigo桃猿後，雖於2022-23年連續2年打進台灣大賽，卻分別敗給中信兄弟、味全龍，今年若能拿到台灣大賽冠軍，不僅是樂天接手球隊後的第1冠，還將寫下在La new熊、Lamigo桃猿、樂天桃猿3個階段都拿到總冠軍的隊史紀錄。

※率隊打進台灣大賽的外籍總教練

年度 球隊 總教練

1993 兄弟象 *山根俊英

1996 統一獅 *大石彌太郎

2006 統一獅 大橋穰

2009 兄弟象 中込伸

2012 統一獅 中島輝士

2017 中信兄弟 史耐德

2019 中信兄弟 伯納

2024 中信兄弟 *平野惠一

2025 樂天桃猿 ^古久保健二

中信兄弟 ^平野惠一

註：*為率隊奪冠，^為賽事進行中。

