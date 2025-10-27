自由電子報
北武跆拳道聯隊跨海競技台南府城盃全國跆拳道賽 斬獲9金16銀18銅佳績

2025/10/27 10:55

副議長也是澎湖縣跆拳道主委藍凱元，行前機場送機並致贈紅包。（許祿寶提供）副議長也是澎湖縣跆拳道主委藍凱元，行前機場送機並致贈紅包。（許祿寶提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年台南府城盃全國跆拳道錦標賽，澎湖北武聯隊組成14人精銳跨海參賽，獲得9金16銀18銅，人人有獎，展現澎湖跆拳道高超水準，也為未來奧運奪牌展開先期培訓計畫，澎湖縣跆拳道委員會主委、副議長藍凱元行前送機，致贈代表隊紅包激勵士氣，也功不可沒。

此次北武聯隊跨海參加台南府城盃全國跆拳道錦標賽，北武聯隊小將表現優異，嵵裡國小

獲4金、5銀、8銅；文澳國小

獲3金、2銀、5銅；湖西國小

獲3銀、1銅；石泉國小獲1金、1銀、1銅；西溪國小1銀、2銅；中正國中2銀、1銅

；馬公國中1金、2銀，每位選手獎牌都不落空，載譽返回故鄉澎湖。

近年來屢創跆拳道驚奇的北武跆拳道聯隊，起源於澎湖北海旅遊勝地吉貝島，最早只是一圓總教練許祿寶回饋鄉里的夢想。人民保母退休的許祿寶，警界服務的最後1站在吉貝派出所，因此興起退休後在吉貝播種跆拳道種子，義務指導吉貝國中小跆拳道社團訓練，成功打響澎湖跆拳道名聲後，應家長及各界要求，又擴及澎湖本島學校。

其實北武跆拳聯隊的成果，許祿寶雖是幕後最大功臣，這是毋庸置疑，但家長熱誠及小朋友努力學習，也打造北武澎湖跆拳傳奇故事，而副議長藍凱元、議員魏睿宏、宋昀芝、莊光大等人支持下，北武正在打造澎湖人的夢，希望10年後能在奧運奪牌。

北武聯隊在今年台南府城盃全國跆拳道錦標賽，表現大放異彩。（許祿寶提供）北武聯隊在今年台南府城盃全國跆拳道錦標賽，表現大放異彩。（許祿寶提供）

