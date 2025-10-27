NBA》新科狀元佛拉格狀況漸入佳境 獨行俠擊敗暴龍奪本季首勝

佛拉格。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠今日在主場迎戰暴龍，陣中新科狀元佛拉格（Cooper Flagg）砍下22分，開季至今狀況漸入佳境，幫助球隊以139：129擊敗對手，收下本季的第1勝。

兩隊在比賽前段打得相當膠著，上半場結束由暴龍暫時以2分領先，即便在第3節一開始也難分難捨，不過直到比賽時間剩餘4分56秒，羅素（D'Angelo Russell）一顆中距離跳投得分後，開啟了獨行俠一波9：0的攻勢，使得第3節結束取得12分的領先，雖然比賽末節，暴龍也找回手感單節灌進38分，不過獨行俠仍持續有分數進帳，未讓對手有逆轉的機會，最終在主場拿下勝利。

請繼續往下閱讀...

獨行俠先發5人中就有4人得分上雙，「AD」戴維斯（Anthony Davis）今天攻下全隊最高25分10籃板，羅素緊隨其後攻得24分，新科狀元佛拉格也有22分入袋，開季至今的分數進帳都寫下新高，狀況漸入佳境，華盛頓（P.J. Washington）也繳出17分7籃板5助攻的表現，此外板凳出發的克里斯蒂（Max Christie）與馬歇爾（Naji Marshall）分別拿到17分與12分。

暴龍部分，巴恩斯（Scottie Barnes）砍下33分全場最高，外帶11籃板與6助攻，英葛蘭（Brandon Ingram）攻下22分，巴瑞特（RJ Barrett）與奎克利（Immanuel Quickley）各有16分與14分入袋，替補上陣的馬穆克拉什維利（Sandro Mamukelashvili）與迪克（Gradey Dick）則也有16分與10分進帳。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法