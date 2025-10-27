PLG》南珉貞、李雅英、李晧禎11／9富邦勇士主場開幕戰正式合體

李雅英。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕PLG富邦勇士在11月8日、9日於台北和平館迎來新賽季主場開幕戰，分別對戰台鋼獵鷹與洋基工程，11月8日中場表演邀請Angels「韓籍三本柱」南珉貞、李雅英、李晧禎首度在籃球場合體登場！

勇士年度口號「All Braves, All Heart」象徵即使面對挫折，仍要有挺身而戰的心。11月8日進場觀賽球迷，可獲限量贈品【2026勇士年曆】、【勇士賽程小卡】與【雅樂思起司風味脆餅】；9日進場則可獲得【勇士球員手機鏡架】，兩日進場都能獲【S.Pellegrino聖沛黎洛氣泡礦泉水PET瓶 1000ml】，歡迎球迷收藏，迎接嶄新賽季。

開幕週場外設置互動攤位「勇士出任務」，設計多項趣味挑戰內容，包含轉圈圈投籃賽、得分密鑰、神準秒殺王、一球入魂及摸彩球機等，更設置特別專區「林志傑：野獸初現」，帶領球迷走進這位傳奇球星的籃球啟蒙與成長歷程，致敬經典、激勵新世代。除互動活動外，勇士也準備豐富抽獎禮品回饋球迷，凡於兩日賽前參與「神預測活動」的球迷，就有機會抽中【Samsung Galaxy Bubs3 Pro銀河灰】、【Samsung Galaxy Watch7 40mm星光白】、【Samsung Galaxy Buds3雲朵白】等好禮。11月8日開幕戰更加碼抽出【星宇航空桃園-東京雙人來回機票】。

開幕週兩日開場皆由連續三年榮獲PLG年度啦啦隊肯定的Fubon Angels擔綱演出，為主場注入滿滿活力。11月8日中場表演特別邀請Angels「韓籍三本柱」南珉貞、李雅英、李晧禎三人首度合體登場，帶來精彩演出。當天賽後邀請憑藉歌曲〈想和你看五月的晚霞〉爆紅的串流人氣女聲「陳華」登台獻唱，以療癒歌聲溫暖現場。

11月9日賽後則邀請出道十週年，曾為Netflix影集《影后》量身打造片尾曲〈Hey Girl〉及插曲〈我想要擁有你〉而廣受喜愛的「小男孩樂團」帶來熱血壓軸演出。

