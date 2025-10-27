自由電子報
體育 網球

網球》19歲巴西少年奪冠寫紀錄 對手讚成為下一個喬帥

2025/10/27 12:15

豐塞卡。（法新社）豐塞卡。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕巴西19歲小將豐塞卡（Joao Fonseca）以6：3、6：4擊敗西班牙第8種子佛基拿（Alejandro Davidovich Fokina），勇奪巴塞爾男網賽冠軍，也是ATP500等級職業賽史上第3年輕的贏家，對手也力讚他會成為下一個喬科維奇（Novak Djokovic）。

「我的父母才剛從巴西過來。」豐塞卡賽後感謝父母，他說：「他們本來要去巴黎，但改了航班，在比賽前一小時才趕到，他們能來見證我職業生涯最重要的冠軍，真是太棒了。」

豐塞卡表示，「我的雙親一直很相信我，我當時正考慮上大學，他們對我說：『這是你的選擇，無論你選擇什麼，我們都會支持你。』我要感謝他們，尤其從我很小的時候，我媽媽就陪我開始旅行，從我11歲起，我就只和她一起旅行，這個冠軍是獻給她的。」

豐塞卡在本季2度打進決賽都全部奪冠，前一次是在布宜諾斯艾利斯男網賽，而他的世界排名也將從46名上升至生涯新高28名，至於佛基拿則是悲催吞下決賽5連敗，依舊無緣首冠，但他仍力讚對手，「你打出令人難以置信的網球，你的未來一片光明，肯定會成為下一位擊敗艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）和辛納（Jannik Sinner）的Novak。」

