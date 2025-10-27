自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》獵鷹砸錢找「半獸人」拚冠軍 新球季雙隊長為郭少傑、翟蒙

2025/10/27 12:33

獵鷹喊出新賽季口號「ＥＮＧＡＧＥ 迎南而上」。（獵鷹提供）獵鷹喊出新賽季口號「ＥＮＧＡＧＥ 迎南而上」。（獵鷹提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕PLG在昨天正式開季，台鋼獵鷹沒有舉辦季前記者會，而是透過新聞稿公布2025-26賽季年度口號與主視覺設計。本季以「ENGAGE｜迎南而上」為核心精神，象徵球隊在重整後全力啟動、彼此連結、迎向挑戰，展現南方力量的再度凝聚與升級。

「ENGAGE」象徵全面啟動與全力投入，代表台鋼獵鷹以全新姿態再出發。主視覺以獵鷹羽翼的速度結構為靈感，融合競速與未來語彙，展現由南而起、逐光而上的動能。深紅與金屬光譜象徵熱度與信念，流線結構如引擎啟動的軌跡，凝聚速度與力量。橘紅至深紅的光譜描繪燃燒感，貫穿畫面中心的光軌代表團隊能量啟動與賽季奮戰。整體以金屬折射與動態光暈營造未來感，球員立於光軌之中，如同驅動未來的引擎，以信念與勇氣推進力量的新篇章。

台鋼獵鷹2025-26賽季持續採用「雙隊長制」，由郭少傑與翟蒙共同領軍，率領包括谷毛唯嘉、張志豪、李允傑、謝宗融及外籍生白薩、蓋比與華裔球員种義仁。新賽季亦補進王律翔、陳范柏彥與新秀林宇謙，洋將則由半獸人與多比坐鎮，陣容深度與實力再升級。

獵鷹表示，2025-26賽季將是團隊重整後的重要一年，無論訓練或比賽，全員都將以「ENGAGE」精神全情投入，齊心爭取賽季最高榮耀。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中