竹縣鏈球國手余雅倩全運會3連霸封后 林玉婷三級跳連莊第一

新竹縣三級跳遠好手林玉婷（左2）在全運會上連莊拿第一。（取自竹縣府官網）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣選手在2025年全國運動會傳回捷報，先有今年亞洲田徑錦標賽上鍍銅的鏈球好手余雅倩，開賽首擲雖意外扭傷腳踝，但堅持奮戰，最終以61公尺39的成績奪金，寫下女子鏈球3連霸封后的紀錄。跳遠女將林玉婷在三級跳遠項目中也穩定發揮連莊摘金，2人雙雙替新竹縣擦亮招牌。

余雅倩3連霸奪金後受訪說，傷勢來得突然，當下僅能緊急貼紮並服用止痛藥以緩解疼痛，但因不放棄所以堅持完賽。她直言對自己有相當高的期待，賽前感受到不少壓力與緊張，但仍咬緊牙關奮戰到底。展望未來，她表示將持續備戰2026年名古屋亞洲運動會，期許為國爭光、再創佳績。

至於田徑場在三級跳遠項目中封后的林玉婷，縣府表示，主要是憑藉其絕佳的爆發力與節奏掌控能力，成功蟬聯奪金。而同場競技的黃郁媞表現也同樣亮眼，緊追其後拿下銀牌，使新竹縣包辦三級跳遠的金牌和銀牌，顯現新竹縣田徑基層扎實的訓練實力跟選手長期耕耘的成果。

今年亞洲田徑錦標賽鏈球銅牌國手余雅倩（左2）這次負傷依舊在全運會鏈球項目奪金，寫下女子3連霸封后紀錄。（取自竹縣府官網）

