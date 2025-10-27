自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

竹縣鏈球國手余雅倩全運會3連霸封后 林玉婷三級跳連莊第一

2025/10/27 13:00

新竹縣三級跳遠好手林玉婷（左2）在全運會上連莊拿第一。（取自竹縣府官網）新竹縣三級跳遠好手林玉婷（左2）在全運會上連莊拿第一。（取自竹縣府官網）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣選手在2025年全國運動會傳回捷報，先有今年亞洲田徑錦標賽上鍍銅的鏈球好手余雅倩，開賽首擲雖意外扭傷腳踝，但堅持奮戰，最終以61公尺39的成績奪金，寫下女子鏈球3連霸封后的紀錄。跳遠女將林玉婷在三級跳遠項目中也穩定發揮連莊摘金，2人雙雙替新竹縣擦亮招牌。

余雅倩3連霸奪金後受訪說，傷勢來得突然，當下僅能緊急貼紮並服用止痛藥以緩解疼痛，但因不放棄所以堅持完賽。她直言對自己有相當高的期待，賽前感受到不少壓力與緊張，但仍咬緊牙關奮戰到底。展望未來，她表示將持續備戰2026年名古屋亞洲運動會，期許為國爭光、再創佳績。

至於田徑場在三級跳遠項目中封后的林玉婷，縣府表示，主要是憑藉其絕佳的爆發力與節奏掌控能力，成功蟬聯奪金。而同場競技的黃郁媞表現也同樣亮眼，緊追其後拿下銀牌，使新竹縣包辦三級跳遠的金牌和銀牌，顯現新竹縣田徑基層扎實的訓練實力跟選手長期耕耘的成果。

今年亞洲田徑錦標賽鏈球銅牌國手余雅倩（左2）這次負傷依舊在全運會鏈球項目奪金，寫下女子3連霸封后紀錄。（取自竹縣府官網）今年亞洲田徑錦標賽鏈球銅牌國手余雅倩（左2）這次負傷依舊在全運會鏈球項目奪金，寫下女子3連霸封后紀錄。（取自竹縣府官網）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中