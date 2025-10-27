中職》頒獎典禮移師高雄 明天中午開賣門票

2025明台產險中華職棒頒獎典禮將於11月5日晚間18點30分在高雄萬豪酒店盛大登場。（中職提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕「2025明台產險中華職棒頒獎典禮」將於11月5日晚間18點30分在高雄萬豪酒店盛大登場，睽違30年，今年頒獎典禮移師南台灣，場地規模全面升級，提供816席球迷座位，分為「白金席」、「特等席」、「一般席」，共三種票價，門票將於10月28日中午12點透過FunOne Tickets售票系統正式開賣，誠摯邀請球迷共襄盛舉，一同見證選手榮耀時刻！

中華職棒邁入第36年，持續締造亮眼成績，無論是場均觀眾人數提升、臺北大巨蛋賽事場次增加，或是明星賽創下歷史新高進場人次，皆展現出聯盟蓬勃的成長動能。聯盟也特別感謝六支球團的全力支持，以及每位球迷的熱情應援，共同為中華職棒寫下嶄新篇章。

請繼續往下閱讀...

今年的頒獎典禮同樣開放球迷購票入場，票價分為「白金席」1000元、「特等席」800元、「一般席」600元。所有席次皆可獲得限定福袋，除了入場資格外，福袋更內含市值超過1200元以上的精選商品，並有機會抽中官方獨家收藏品等多項驚喜好禮。限量816席套票將於10月28日中午12點起於FunOne Tickets正式開賣，歡迎球迷踴躍購票進場，親身感受一年一度最盛大的棒球盛會。

中華職棒已連續六年與「三井住友海上集團明台產物保險」攜手舉辦年度頒獎典禮，明台產險長期致力於台灣棒球發展，秉持活絡體育、促進社會正向發展的企業理念，今年持續以獨家冠名身分支持頒獎典禮，展現對體育推廣的熱情與信念。「2025明台產險中華職棒頒獎典禮」將以更盛大、典雅的規模呈現，獻上對球員努力的最高敬意，屆時活動也將透過緯來電視網、緯來TWITCH頻道、CPBLTV、CPBL YouTube頻道全程直播，邀請球迷一同見證得獎選手的榮耀時刻！

「2025明台產險中華職棒頒獎典禮」售票連結：

https://tickets.funone.io/activity/activity_detail/2025cpblawards

2025明台產險中華職棒頒獎典禮將於11月5日晚間18點30分在高雄萬豪酒店盛大登場。（中職提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法